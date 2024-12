Forza Italia non molla Rocca, vuole il terzo assessore nel Lazio a tutti i costi

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Forza Italia vuole a tutti i costi un terzo assessore nel Lazio. La trattativa con il presidente Rocca va avanti da mesi e non si sblocca. Anzi, gli azzurri non accennano ad a passi indietro e continuano invece a rivendicare una maggiore rappresentanza politica. Il gruppo è cresciuto da tre a sette consiglieri, più l'intergruppo con Noi Moderati, diventando così il terzo più numeroso dopo Fratelli d'Italia e Partito democratico.

Eppure, sostengono i rappresentanti del partito di Tajani, gli assessori sono soltanto due: Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro e alla Scuola e Luisa Regimenti, assessora al Personale. Gli stessi che ha in giunta la Lega, che però può contare su un solo consigliere.

In una lettera indirizzata al senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone, i consiglieri non mollano e chiedono di essere rappresentati "al pari delle altre forze di maggioranza". Nella missiva, che i cronisti dell'agenzia Nova hanno potuto visionare, si chiede al coordinatore "di tenere il punto con gli alleati, senza cedere a richieste illogiche". In particolare il gruppo pretende di dare rappresentanza ad almeno uno dei consiglieri in giunta. Un terzo assessore, nello specifico, "ci darebbe modo di far crescere chi ha scelto, in questi mesi, di aderire a Forza Italia solo perché convinto dalla sua visione della società, senza mai chiedere nulla in cambio".

Il problema è che nessuna forza politica della maggioranza che sostiene Rocca ha intenzione di fare un passo indietro: né la Lega, che non vuole perdere un assessore, né Fratelli d'Italia che attualmente può contare non solo su una nutrita schiera di assessori, ma anche sul presidente del Consiglio, Antonello Aurigemma, e sulla vicepresidente Roberta Angelilli.

Queste le ipotesi che sono state messe sul campo finora per cercare di accontentare Forza Italia: una promozione a vicepresidente per Schiboni o Regimenti oppure nuove deleghe, di maggiore peso, per entrambi gli assessori. Ma i forzisti hanno altre pretese: puntano a un maggiore riconoscimento numerico in giunta e chiedono a voce alta un terzo assessore.

"Non possiamo ora accontentarci di offerte al ribasso", sottolineano nella lettera i consiglieri di Forza Italia. E ribadiscono il comportamento "finora esemplare tenuto dai colleghi consiglieri di Forza Italia. Sono stati mesi di lavoro, questi, caratterizzati da uno spirito di piena collaborazione reciproca e di unità". Se la situazione non dovesse sbloccarsi in breve tempo, questa collaborazione potrebbe venire meno. E da mesi, comunque, le opposizioni denunciano un vero e proprio stallo nei lavori delle commissioni regionali. Da parte sua, Rocca ha sempre promesso che avrebbe risolto presto la situazione. Ma per il momento la trattativa continua.