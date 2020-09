Forte vento a Roma, dove durante il pomeriggio di venerdì 25 settembre, sono stati oltre cinquanta in meno di un'ora gli interventi della polizia locale di Roma Capitale. Giornata di passione per gli automobilisti, alcuni dei quali si sono ritrovati la macchina danneggiata. Gli agenti, ricevute decine di chiamate dai cittadini, hanno risposto a segnalazioni arrivate specialmente dal quadrante di Roma Nord, per rami e alberi caduti al suolo. In particolare sono intervenuti in via dei Gracchi, via Trionfale e via Flaminia, per caduta rami. In via di Torrevecchia, all’altezza del civico 805, un albero è precipitato al suolo, colpendo un’auto parcheggiata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il forte vento ha creato problemi alla viabilità

Inevitabili i disagi provocati dal forte vento, che da stamattina sta imperversando su Roma e provincia, ma anche su altre zone del Lazio, con raffiche che hanno creato problemi anche alla viabilità su strada. Lo svincolo del Viadotto del Giubileo del 2000, all’altezza di via Tiberina è stato chiuso alla circolazione dei veicoli dalle ore 15 alle ore 17, a causa della caduta di un albero in via Torretta Flaminia, poi riaperto, rimosse le piante e ripristinata la sicurezza. Problemi anche sulle linee ferroviarie: la Roma-Lido ha registrato forti ritardi la per la caduta albero nei pressi sede ferroviaria, mentre la Roma-Viterbo è stata interrotta tra Catalano e Soriano nel Cimino a causa danni alla rete aerea provocati da forte vento. Per quanto riguarda il traffico su strada, si sono registrati rallentamenti in vari punti della città, come ad esempio, lungo via Flaminia Nuova, dove ci sono stati incolonnamenti per la presenza alberi sulla carreggiata altezza via di Grottarossa, in direzione Centro.