Forte maltempo a Roma, domani allerta meteo arancione su tutto il Lazio: rischio nubifragi

Rischio nubifragi su tutto il territorio del Lazio, Roma compresa, nella giornata di domani, mercoledì 10 settembre 2025. La Protezione Civile del Lazio ha diffuso un bollettino di allerta meteo arancione valido per tutta la giornata di domani e su tutte le province della regione, da Viterbo a Roma, da Rieti a Latina e Frosinone.

Lo scenario previsto per un'allerta di questo tipo, ricorda la Protezione Civile, "è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento".

Le previsioni sono ancora incerte su quando si abbatteranno i temporali più forti, ma secondo i principali siti meteo le precipitazioni più abbondanti dovrebbero verificarsi in tarda mattinata e intorno all'ora di pranzo. Come detto, si tratta ancora di previsioni incerte. L'unica certezza è che domani sono attesi su tutto il territorio regionale fortissimi temporali che potrebbero causare danni e disagi anche a Roma e in provincia della Capitale.