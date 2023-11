Forte boato ai Castelli Romani tra Ciampino e Rocca di Papa, tante telefonate ai pompieri

Forte boato avvertito in diverse località dei Castelli Romani, provincia di Roma. Sono state tantissime le chiamate ai vigili del fuoco.

Un forte boato è stato avvertito intorno alle 12 di oggi, mercoledì 15 novembre, in zona Castelli Romani. Sono arrivate segnalazioni da Ciampino, Marino, Rocca di Papa, Albano e Rocca Priora e tantissime sono state le chiamate ai vigili del fuoco per avere spiegazioni.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale Castelli Notizia, la forte esplosione è dovuta "al brillamento di ordigni artigianali non meglio specificati, da parte degli artificieri dell’Esercito, nella zona tra Ciampino e Santa Maria delle Mole (frazione di Marino)".

Un'operazione controllata e programmata, ma il boato è stato sentito a distanza di chilometri.

A dare l'allarme, su Facebook, era stata la pagina Facebook Meteo Castelli Romani

In molti hanno sentito poco fa un boato e uno spostamento di aria, ultimi aggiornamenti ci dicono di un esplosione a rocca di papa? Non Avendo certezze chiediamo a voi, noi pensavamo ad un boom sonico, qualcuno ha notizie in merito?