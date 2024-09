video suggerito

Forse fu l'ultimo a sentire Mirella Gregori, la Commissione convoca il misterioso 'uomo del citofono' Sarà ascoltato Alessandro De Luca, ex compagno di scuola di Mirella Gregori, scomparsa nel nulla a 15 anni il 7 maggio 1983 a Roma. È stato lui a citofonare a Mirella e a darle un appuntamento a Porta Pia?

A cura di Enrico Tata

La Commissione bicamerale di inchiesta ha convocato un testimone chiave in merito alla scomparsa di Mirella Gregori. Si tratta di Alessandro De Luca, ex compagno di scuola di Mirella, scomparsa nel nulla a 15 anni il 7 maggio 1983 a Roma.

Il 7 ottobre qualcuno citofonò a casa della ragazza e lei avrebbe risposto: "Chi sei? Se non mi dici chi sei non scendo!". E poi: "Ma che, sei matto? Devo ancora pranzare. Facciamo alle tre e mezza sulla scalinata del bersagliere". Alla madre la ragazza disse che si trattava di Alessandro, un suo amico delle medie, e disse che avevano un appuntamento a Porta Pia alle 15.30. Uscì di casa e scomparve nel nulla.

Alessandro De Luca è stato convocato per giovedì 19 settembre. È stato lui a citofonare a Mirella? E cosa è accaduto in seguito? Fra una settimana, a distanza di oltre 40 anni dal giorno della scomparsa di Gregori, sarà chiamato a fornire la sua versione dei fatti definitiva in merito al presunto appuntamento.

La giovane rispose al citofono tra le 14,20 e le 14,30, è stato ricostruito. Poi scese e andò al bar dell'amica, Sonia De Vito, con cui parlò circa 15 minuti. Rintracciato subito dopo la scomparsa della ragazza, Alessandro De Luca riferì agli inquirenti di non avere contatti con Mirella da oltre cinque mesi e nel momento in cui Gregori ricevette la telefonata lui si trovava a casa di un amico in viale Libia.

È stato Alessandro De Luca, quindi, a citofonare a Mirella Gregori? Era lui il ragazzo con cui la giovane aveva un appuntamento a Porta Pia? Se non era lui, Mirella Gregori potrebbe essere stata ingannata da qualcuno che si è spacciato per De Luca. Oppure, conosceva l'interlocutore al citofono, ma alla madre ha preferito parlare di un vecchio compagno delle medie. Le domande dei membri della commissione di inchiesta serviranno a chiarire questo punto e a conoscere la versione definitiva di De Luca.

Insieme a lui il 19 settembre alle 13.45 sarà ascoltata anche Gabriella Giordani, una delle due amiche più strette dell'epoca di Emanuela Orlandi.