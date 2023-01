Formula E, inaugurati attraversamenti pedonali luminosi: uno anche dove sono morte Gaia e Camilla Sono 6 gli attraversamenti luminosi realizzati in collaborazione fra Comune di Roma e Formula E: fra questi anche quello a Corso Francia, fatale per le due 16enni nel 2019.

A cura di Beatrice Tominic

L’inaugurazione a Corso Francia.

Sono in tutto sei gli attraversamenti pedonali luminosi installati oggi nel X e nel XV municipio: saranno alimentati ad energia solare e serviranno ad aumentare la sicurezza stradale notturna.

I punti in cui sono stati installati sono diversi e, spesso, considerati pericolosi per i pedoni, soprattutto quando cala la sera: nel X Municipio gli attraversamenti sono due: uno a Casal Bernocchi in via Giovanni Andrea Scartazzini e un altro all'Infernetto in via Francesco Cilea.

Nel Municipio XV, invece, sono stati inaugurati quattro diversi impianti: in via Cassia, altezza via Giuochi Delfici; in via Flaminia Vecchia, all'altezza di via Leprignano; in via Cassia, altezza via Val Gardena e, infine, in via Gosio, altezza corso di Francia. In questo punto nel dicembre 2019 hanno perso la vita due ragazze travolte da un'automobile: Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli avevano appena 16 anni.

Gaia e Camilla, le due 16enni che hanno perso la vita a Corso Francia nel 2019.

L'inaugurazione

A promuovere e permettere il progetto il Comune di Roma e Formula E, con l'obiettivo di supportare la comunità con progetti tangibili e duraturi. L'inaugurazione si è tenuta questa mattina: fra i 6 impianti, stato scelto simboplicamente proprio quello di Corso Francia. Presenti per l'occasione l'assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato; quello alla Mobilità Eugenio Patané, l'assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini e l'Event Director di Formula E, Margot McMillen.

La reazione di Roma Capitale

"Per la prima volta abbiamo concordato con Formula E che le iniziative di legacy fossero estese ad altri quartieri, non più solo all'Eur, così abbiamo individuato gli attraversamenti da mettere in sicurezza – ha dichiarato l'assessore Onorato – La Formula E è una competizione sportiva ad alto tasso spettacolare ed una vetrina unica per Roma nel mondo", ha concluso.

"Questi interventi si inseriscono nell'ambito del progetto della sicurezza stradale a Roma: abbiamo valutato quali attraversamenti fossero fra in prossimità di intersezioni critiche e maggiormente a rischio per i pedoni", ha poi aggiunto l'assessore Patané.

"Il mese scorso abbiamo realizzato un attraversamento pedonale luminoso a Casal Boccone, ma il rifacimento della segnaletica è parte integrale di ogni nostro appalto. In poco più di un anno abbiamo riqualificato quasi 200 chilometri di strade della Grande viabilità e stiamo proseguendo con determinazione – ha poi ricordato l'assessora Ornella Segnalini – Strade nuove e in condizioni ottimali sono un bene per tutti in termini di sicurezza e anche di decoro".

I progetti di Formula E a Roma, non solo all'Eur

Anche Margot McMillen, Event Director di Formula E, ha sottolineato l'impegno impiegato nella città di Roma: "Da sempre abbiamo a cuore l’eredità che lasciamo nelle città che ospitano la competizione e cerchiamo di sostenerle attraverso progetti di Legacy. Nel 2022 abbiamo avviato diverse iniziative per la città di Roma al fine di trasmettere i principi di sostenibilità, inclusività e innovazione, come i sei attraversamenti".

Formula E si è già dedicata in passato a progetti nella capitale, soprattutto nel quartiere Eur che ospita da tempo la gara: ha promosso la ristrutturazione del parco giochi situato nei pressi del lago dell'EUR, il rifacimento della strada intorno alla pista e la donazione di cinque defibrillatori al quartiere, ad esempio, ma ha anche aderito a numerose iniziative solidali verso bambini e adolescenti. Nel frattempo, resta l'attesa per l'arrivo della competizione nella capitale, che ospiterà il penultimo round del Campionato il 15 e 16 luglio presso il circuito cittadino dell'Eur.