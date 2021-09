Formia, schianto sulla Variante Appia: feriti in gravi condizioni estratti dalle lamiere Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla Variante Appia nel territorio di Formia in provincia di Latina. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere contorte della auto alcuni dei feriti. In tutto quattro le persone trasferite in ospedale anche a bordo di un’eliambulanza.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 7.00 della mattina di oggi – sabato 11 settembre – sulla cosiddetta Variante Appia nel territorio del comune di Formia in provincia di Latina. Qui due auto si automobili si sono scontrate in maniera violentissima e quattro persone sono rimase ferite. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 a bordo di diverse ambulanze. Si è reso necessario l'intervento di un'eliambulanza che è atterrata sul piano stradale per trasferire d'urgenza una delle persone coinvolte in ospedale. La strada è stata chiusa per rendere possibili le operazioni di soccorso in sicurezza, con inevitabili disagi alla circolazione e deviazioni.

I vigili del fuoco in azione per liberare i feriti

I vigili del fuoco di Gaeta sono intervenuti con diverse squadre per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere delle auto. Per farlo si è reso necessario l'utilizzo di una centralina oleodinamica, cesoie e divaricatore. Al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi del caso i mezzi incidentati sono stati rimossi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità