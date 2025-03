video suggerito

Fondi Pnrr e sanità nel Lazio, Rocca in forte ritardo sugli investimenti su ospedali e case di comunità La denuncia del consigliere Pd Massimiliano Valeriani a Fanpage.it: "Su case di comunità e ospedali di comunità la giunta Rocca arranca e accumula gravissimi ritardi. E la scadenza del 2026 è sempre più vicina".

A cura di Enrico Tata

Tra le missioni del Pnrr c'è anche quella dedicata alla Salute: 15,63 miliardi per sostenere riforme e investimenti a beneficio del Servizio Sanitario Nazionale, con interventi da completare, come tutti quelli che prevedono fondi Pnrr, entro il 2026. Il Lazio ha già speso più del 90 per cento delle risorse stanziate per l'acquisto di macchinari sanitari ed è, in questo, una delle migliori regioni italiane. È invece sotto la media nazionale, con ritardi significativi, nella spesa destinata a realizzare le case di comunità e gli ospedali di comunità. La Regione Lazio, quindi, è riuscita a spendere in tempi rapidi i soldi per acquistare componenti diagnostiche e grandi macchinari medici, ma è in ritardo sulle misure più complesse da attuare sul territorio. Per i progetti sulle Case di Comunità il Lazio è al 59 per cento di realizzazione e per gli Ospedali di Comunità è al 49 per cento, ben sotto la media nazionale.

"Purtroppo le performance del Lazio sono inferiori a quelle che ci saremmo aspettati, sia per quanto riguarda le Case di comunità che gli Ospedali di comunità. Siamo abbondantemente sotto la media nazionale e questo evidenzia un problema: quando si tratta di acquisti o dell'implementazione di strutture tecnologiche, il Lazio si comporta bene, ma quando è necessario rafforzare la sanità territoriale, la Regione arranca e accumula gravissimi ritardi. Questo è particolarmente preoccupante, perché i finanziamenti in questione hanno una scadenza precisa: devono essere impegnati, spesi e rendicontati entro il 2026, altrimenti le risorse non saranno più disponibili e verranno riutilizzate altrove", ha dichiarato a Fanpage.it Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Partito democratico e membro della Commissione Sanità.

Secondo Valeriani, l'amministrazione guidata da Nicola Zingaretti aveva puntato molto proprio su Ospedali di Comunità e Case di Comunità, "servono a rafforzare la sanità di prossimità e a ridurre la pressione sugli ospedali. Molte persone si riversano nei pronto soccorso perché non trovano alternative per esigenze sanitarie di media entità. Le case e gli ospedali di comunità, con un presidio infermieristico adeguato, potrebbero risolvere questo problema. Tuttavia, la questione non riguarda solo le strutture fisiche: senza personale sanitario sufficiente, questi investimenti rischiano di essere inutili. Stiamo portando avanti questa battaglia a tutti i livelli, ma in Regione Lazio il presidente Rocca non sta facendo nulla per garantire che, una volta realizzate, queste strutture possano effettivamente funzionare. Ad oggi, non esiste un piano per il personale. Questo è l'aspetto più grave della situazione: non basta costruire edifici, bisogna anche dotarli di personale adeguato".

In generale, sulla Sanità l'azione della giunta Rocca, secondo il consigliere dem, "non ha prodotto risultati concreti. I problemi rimangono gli stessi, mentre quasi 200 milioni di euro sono stati trasferiti ai privati. Nel frattempo, i fondi del PNRR restano inutilizzati. I dati parlano chiaro: il Lazio è molto al di sotto della media nazionale nella capacità di spesa delle risorse europee. Per quanto riguarda le case di comunità, siamo al 59% contro una media del 67%; sugli ospedali di comunità, la situazione è ancora peggiore, con il Lazio fermo al 49% rispetto a una media nazionale del 65%. Ci sono regioni che hanno già speso il 100% dei fondi, come la Lombardia e il Veneto, quindi non si tratta di una questione politica. Il Lazio, invece, sta facendo una figura pessima rispetto alle altre regioni più avanzate del Paese".