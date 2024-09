video suggerito

Fondi, genitori italiani ritirano i bambini dalla classe perché ci sono troppi compagni di origine indiana Le famiglie del bimbi italiani hanno chiesto e ottenuto il trasferimento e in classe restano soltanto alunni di origine indiana. I loro genitori: "Questo è razzismo". È successo a Fondi, nel pontino.

A cura di Beatrice Tominic

È metà settembre, la campanella è suonata da qualche giorno. Le classi sono piene di bimbe e bimbi pronti a ricominciare un nuovo anno scolastico. Non tutte, però. In una classe dell'istituto comprensivo Alfredo Aspri di Fondi, una prima elementare, ci sono appena nove bambini. Per gli altri 13, previsti all'inizio, è stato richiesto e ottenuto il trasferimento in altre due scuole.

I bambini seduti sui banchi, neanche una decina, sono tutti di origine indiana. Gli altri, per cui le famiglie hanno chiesto il trasferimento di origine italiana. "Questo è razzismo – dicono apertamente i genitori dei bambini rimasti in classi – I nostri figli non cresceranno in una classe ghetto, resteranno a casa fino a quando non sarà trovata una soluzione".

Troppi stranieri in classe: le famiglie italiane fanno trasferire i figli

Non appena appreso l'accaduto, le famiglie dei bambini di origine indiana sono rimaste indignate. E a scuola è scattato il tamtam: le maestre hanno avvertito la preside, la preside si è rivolta al sindaco. È proprio lui, Beniamino Maschietto, che si è subito messo all'opera per trovare una soluzione. "Conosco le famiglie, ho già contattato il provveditore – dice a il Messaggero – Non accetto che si dica che Fondi non è una città accogliente. Lavoriamo quotidianamente per l’integrazione delle comunità straniere". E anche dall'ufficio regionale parlano di una "situazione temporanea". Ma il problema, l'esodo di massa, persiste.

La reazione dell'Anpi di Fondi

Non sono mancate le reazioni. Fra i primi a commentare l'accaduto, il circolo Anpi di Fondi, intitolato a Pietro Ingrao. "Classi separate per alunne ed alunni di origine straniera, contro ogni principio di integrazione – scrivono in una nota sui social network – La scuola deve includere e non discriminare, la scuola interculturale non è un ostacolo ma una ricchezza dove si impara a costruire comunità. Ma d'altronde ci sembra perfettamente coerente il Murales presente nell'Istituto, un omaggio alla scuola durante il fascismo, quando la razza andava difesa".