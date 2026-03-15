Flash Mob contro Peter Thiel a Roma, i manifestanti: “Complice del genocidio a Gaza e delle guerre”

La manifestazione contro Peter Thiel a Roma

Flash mob davanti al Ministero della Difesa per la presenza a Roma di Peter Thiel, imprenditore miliardario, tra gli investitori più influenti della Silicon Valley e vicino a Donald Trump. È fondatore di Palantir, una delle aziende tecnologiche più potenti e controverse al mondo, che sviluppa software di analisi dei dati usati da governi, eserciti e grandi aziende per intelligence, sicurezza, operazioni militari e gestione di enormi quantità di informazioni. A protestare contro Thiel a Roma sono stati gli attivisti e le attiviste di "No Kings", un movimento pacifista transnazionale, una rete nata negli Stati Uniti e presente anche in Italia, che si oppone a guerre, riarmo, autoritarismo e alle politiche considerate “da re”, cioè accentratrici e antidemocratiche.

"Thiel complice del genocidio a Gaza e della caccia ai migranti"

Attivisti e attiviste di "No Kings" hanno manifestato mostrando uno striscione: "Oggi siamo andati davanti al Ministero della Difesa per denunciare la presenza di Peter Thiel a Roma, le sue responsabilità e i rapporti opachi del nostro governo con Palantir – hanno detto – Thiel è venuto nella nostra città per propagandare la sua visione del mondo radicalmente antidemocratica e suprematista, mentre con la sua azienda Palantir è complice del genocidio a Gaza, della caccia ai migranti scatenata dall’ICE negli Usa e delle guerre che si stanno scatenando nel mondo. Un tecnoligarca con le mani sporche di sangue con cui il governo Meloni intrattiene rapporti di affari tramite il ministero della Difesa, tenendoli nascosti ai cittadini e allo stesso dibattito parlamentare.

Nonostante questa ambiguità la destra più becera ha pensato bene di omaggiare l'arrivo di Thiel con uno striscione al Colosseo, svelando finalmente il vero volto e i veri riferimenti di questi format di informazione posticcia". Gli attivisti e le attiviste hanno poi annunciato una grande manifestazione nazionale, che avverrà il 28 marzo 2026 a Roma in contemporanea agli Stati Uniti e Londra "contro i re e le loro guerre".

Peter Thiel sarà a Roma per quattro giorni

Peter Thiel (La Presse)

Peter Thiel resterà a Roma per quattro giorni, fino a mercoledì 18 marzo. Fanpage.it ha già annunciato la notizia qualche giorno fa, sul fatto che terrà delle lezioni riservatissime sull'Anticristo e sull'Apocalisse, come già è successo nei mesi scorsi a San Francisco e che potrebbe incontrare la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Thiel terrà dei seminari in una locatin ancora non nota, eventi destinati ad una ristretta cerchia di persone, uomini e donne molto influenti appartenenti al mondo cattolico italiano. Ad organizzare e annunciare gli incontri l’associazione culturale Vincenzo Gioberti.