Fiumicino, insulta e picchia la moglie in strada: arrestato un uomo di 44 anni Stava picchiando la moglie per strada quando è stato notato dalla polizia locale: un uomo di 44 anni è stato arrestato a Fiumicino.

A cura di Beatrice Tominic

Le urla e le botte in strada contro la moglie: l'ha spinta con violenza contro il muro di un palazzo e l'ha picchiata fino a quando non sono intervenuti gli agenti della polizia locale. È successo qualche giorno fa a Fiumicino, sul litorale romano, nel quartiere di Isola Sacra, in via Coni Zugna. Qui gli agenti della polizia locale hanno assistito la scena, sono intervenuti a difesa della donna e hanno prontamente allertato la polizia di Stato, come scrive il Messaggero.

L'aggressione alla moglie

È successo nel tardo pomeriggio, verso le ore 18: alcuni passanti hanno notato i due, marito e moglie, che stavano discutendo per strada. L'uomo, un 44enne, le ha iniziato ad urlare contro, poi ad aggredirla anche fisicamente colpendola in viso. La donna, di 35 anni, per provare a schivare i pugni del marito ha iniziato a chiedere aiuto anche agli automobilisti che percorrevano la strada vicina.

I soccorsi e l'arresto

Oltre ai passanti, ad accorgersi di quanto stava succedendo sono stati anche gli agenti della polizia locale che si sono immediatamente avvicinati per soccorrere la donna e hanno allertato la polizia di Stato del commissariato di Fiumicino.

Leggi anche Aggredita dal marito durante una festa religiosa: donna salvata dai vigili di Fiumicino

In breve tempo sono arrivati sul posto anche i poliziotti che hanno provveduto subito a bloccare il 44enne e ad arrestarlo mentre due di loro sono rimasti con la donna in attesa dei soccorsi. Una volta arrivata l'ambulanza del 118, la 35enne è stata poi trasportata in ospedale Grassi di Ostia per essere sottoposte alle visite necessarie e ad approfondimenti sulle sue condizioni di salute: ha riportato diverse ferite e contusioni sul corpo.