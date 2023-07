Fiumicino, incendio all’alba in un supermercato Todis: evacuate due palazzine Le fiamme sono divampate in via Florinas 115 questa mattina, domenica 30 luglio, intorno alle 6. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Evacuati per questioni di sicurezza due palazzi nei pressi del supermercato: non risultano feriti.

Non solo Ciampino. Un altro incendio ha interessato la Capitale: questa volta a Fiumicino, dove alle prime ore di questa mattina, domenica 30 luglio, le fiamme sono divampate in un supermercato. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Roma e dei caschi rossi di Cerveteri. Evacuati i residenti di due palazzine nelle vicinanze del rogo: non si segnalano feriti né intossicati.

Le fiamme nel supermercato Todis di via Florinas

Spaventoso risveglio questa mattina per i residenti di via Florinas, a Fiumicino. All’altezza del civico 115, dove si trova il supermercato Todis, intorno alle 6 di questa mattina è divampato un grosso incendio: le immagini mostrano fiamme alte e nubi di fumo denso e scuro che avvolgono il negozio e si levano verso l’alto, lambendo le abitazioni adiacenti. Sul posto sono intervenute tre squadre del Vigili del fuoco, con un’autobotte e un’autoscala; poco più tardi è giunto in loro sostegno anche un distaccamento da Cerveteri. Mentre i caschi rossi erano impegnati a domare le fiamme, per precauzione sono state fatte evacuare due palazzine da quattro piani situate proprio sopra al supermercato.

L’incendio è ormai sotto controllo, ma proseguono le verifiche per la messa in sicurezza dell’area e delle abitazioni. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati e tutti gli inquilini dovrebbero però poter rientrare a breve nelle palazzine precedentemente evacuate. Ancora ignota la causa del rogo, ma le fiamme potrebbero essere partite dall’esterno per poi propagarsi all’interno del Todis, nei locali del magazzino.

L’incendio a Fiumicino di questa mattina è divampato quando ancora non era stato spento quello che da ieri mattina sta interessando Ecologica 2000, il sito di stoccaggio e recupero di rifiuti in via Enzo Ferrari, nell’area di Ciampino. Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco per cercare di spegnere tutti i focolai ed evitare così che il rogo possa nuovamente ripartire. Non è chiara l’origine dell’incendio: tra le ipotesi, quella di un malfunzionamento di un macchinario per triturare i rifiuti. Nel frattempo la Asl Roma 6 ha fornito alcune indicazioni sui comportamenti da seguire nei prossimi giorni, come il tenere porte e finestre chiuse e limitare gli spostamenti e l’utilizzo di impianti di climatizzazione.