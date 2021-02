Ha truffato sette anziani fingendosi un medico e li convinceva a farsi consegnare ingenti somme di denaro per coprire fantomatiche spese alle quali avrebbero dovuto sottoporsi i figli, dopo incidenti stradali che in realtà non sono mai avvenuti. A finire nei guai un cinquantanovenne romano senza fissa dimora e con precedenti. I carabinieri della Stazione San Giovanni sono risaliti alla sua identità al termine di accurate indagini, a seguito delle denunce sporte dai famigliari delle vittime dei suoi raggiri. Di aiuto nelle indagini si sono rivelati i racconti dei testimoni e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. I militari su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, lo hanno arrestato e condotto presso carcere di Vigevano, dove continuano gli accertamenti per gli episodi di cui si ritiene essere il responsabile.

Il finto medico ha truffato almeno sette anziani

I fatti risalgono all'arco temporale compreso tra marzo e dicembre 2019. Secondo le ricostruzioni emerse in sede d'indagine, il cinquantanovenne si fingeva un medico, o addirittura un primario, avvicinandosi alle persone anziane che prendeva di mira nei pressi degli ospedali romani, riuscendo nella maggior parte dei casi a conquistarsi in pochi minuti la loro fiducia. L'uomo parlava alle vittime dei loro figli, informandoli falsamente del fatto che fossero rimasti coinvolti in un grave incidente stradale, e che servivano soldi subito, per poterli operare d'urgenza con un intervento salvavita. In realtà i propri cari stavano bene, si trovavano impegnati nelle rispettive faccende, chi a casa e chi al lavoro, ed erano del tutto ignari della truffa in atto sui genitori. In uno degli episodi il cinquantanovenne è anche riuscito con una scusa a sottrarre l'auto di una delle vittime, per poi darsi alla fuga.