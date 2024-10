video suggerito

Fino a quando piove oggi a Roma e nel Lazio: temporale sulla capitale e meteo per sabato 19 ottobre 2024 Sabato di allerta gialla a Roma e nel Lazio per questo 19 ottobre 2024: temporali non accennano a fermarsi da questa notte, ecco quanto durano pioggia e maltempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Pioggia e vento a Roma, nella zona della stazione Termini (repertorio).

La pioggia non accenna a fermarsi nella capitale. Il cielo è grigio e scuro e occorre uscire con l'ombrello. Dalla mattina fino alla sera, il rischio è che possa piovere da un momento all'altro, come previsto dall'allerta di colore giallo diramata nel pomeriggio di ieri.

Fino a quando piove oggi a Roma

Temporali e pioggia a Roma: come previsto dall'allerta meteo di ieri, la fase di maltempo iniziata ieri sera dura per le 18-24 ore successive. Un'intera giornata di pioggia. A Roma, in particolare, sono previsti alcuni momenti di tregua nel corso della giornata fra un'ondata di pioggia e l'altra, come puntualizzano le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare (nell'immagine in basso).

Fino alle ore 13 è previsto il culmine della pioggia, con rischio di precipitazioni che dal 75% passano all'80% per poi scendere al 65%. Poi segue un paio di ore di tregua, fino alle 16: da quel momento (e per tutto il pomeriggio) si alterna il rischio di precipitazioni del 30% al cielo grigio e coperto.

Le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare per sabato 19 ottobre a Roma.

L'allerta gialla fra il 18 e il 19 ottobre

Come precisato nel bollettino di allerta di colore giallo diramato nel corso del pomeriggio di ieri dal dipartimento regionale di Protezione Civile, l'allerta è iniziata nella tarda serata di venerdì 18 ottobre ed è destinata ad andare avanti per le successive 18-24 ore. In questo periodo di tempo, sulla regione sono attese "precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

L'allerta gialla nella regione Lazio

Non soltanto Roma: l'allerta è valida in ogni zona della regione Lazio: dai Bacini costieri del nord al bacino del Medio Tevere, dal territorio Appenninico, all'Aniene fino ai Bacini di Roma, dai Bacini costieri del sud fino al bacino del Liri. Particolare attenzione, però, nelle tre zone più a nord (Bacini costieri del nord, bacino del Medio Tevere, territorio Appenninico), dove per la giornata di oggi, oltre alla pioggia, sono attesi forti temporali, come mostra la cartina in basso.

L'allerta gialla prevista per sabato 19 ottobre 2024.