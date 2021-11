Finito il G20 a Roma: oggi nessuna chiusura stradale. Modifiche alla viabilità per ‘Corsa dei Santi’ Sono terminati tutti gli eventi del G20 e con essi anche tutte le chiusure stradali decise per permettere lo svolgimento dell’evento. Le ultime modifiche alla viabilità erano in vigore fino alle 6 di oggi,1 novembre, festa di Ognissanti. In programma, tuttavia, alcune chiusure stradali per la Corsa dei Santi.

A cura di Enrico Tata

Controlli alla Nuvola dell’Eur per il G20

Si sono conclusi tutti gli eventi del G20 a Roma e da oggi, quindi, nessuna chiusura stradale è più in programma. La giornata di oggi, 1 novembre, festa di Ognissanti, sarà però caratterizzata dalla ‘Corsa dei Santi', che in mattinata si svolgerà in centro e questo provocherà alcuni disagi alla circolazione. Come ogni giornata di festa, inoltre, via dei Fori Imperiali sarà trasformata in isola pedonale.

G20 finito, nessuna chiusura stradale oggi a Roma

Corsa dei Santi, modifica alla viabilità

La partenza della Corsa dei Santi è in programma alle ore 8,40 e vi prenderanno parte circa 3mila persone. Il traguardo e la partenza saranno entrambi a piazza Pio XII, nei pressi di Piazza San Pietro. Il percorso si snoda tra le vie del quartiere Prati e del Centro Storico. Le strade interessate verranno chiuse e poi riaperte progressivamente a partire dalle 10,30. Queste le modifiche ai bus: tra le 8 e le 10,30-11 saranno sospesi i capolinea bus-tram di via della Traspontina, Borgo Sant'Angelo/piazza Pia, via Crescenzio, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, Monte Savello, piazza Cavour, via Paola, lungotevere Marzio, piazza Risorgimento (solo per la linea 81), viale Giulio Cesare (solo per la 87), piazzale dei Partigiani (solo per la 83). Saranno deviate-limitate le linee C3, H, 8, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 913, 916, 982 e 990. Lavori a via Domenico Parasacchi e a via del Torraccio di Torrenova. Possibili rallentamenti per la linea di bus 053 che, per il cantiere, salterà la fermata numero 78704, sempre a via Parasacchi.

Festa di Ognissanti, intensificati bus verso cimiteri

Fino a martedì 2 novembre, in occasione della Festa dei Defunti, il servizio di trasporto pubblico verso i cimiteri romani verrà intensificato. In particolare sono interessate le linee C e i collegamenti 024 e 042.