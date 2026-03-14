roma
video suggerito
video suggerito

Finge di essere un agente segreto e promette lavori al Governo: truffa da 150mila euro, arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l’accusa di essersi finto un agente segreto: prometteva lavori al Governo in cambio di migliaia di euro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Natascia Grbic
0 CONDIVISIONI
Immagine creata con AI
Immagine creata con AI

Aveva messo a punto un sistema quasi perfetto: un uomo di 33 anni per diverso tempo si è spacciato un agente segreto al soldo del Governo, in grado di promettere lavori e incarichi a ignare persone che, nella totale buona fede, gli mettevano in mano migliaia di euro. Ovviamente i soldi non tornavano indietro, e nessun lavoro compariva all'orizzonte. Il gioco ha retto fino a quanto una pattuglia della Polizia di Stato lo ha fermato insieme ai suoi complici, arrestandolo. Si stima che in totale il 33enne avrebbe raccolto fino a 150mila euro.

La vicenda, raccontata da Il Messaggero, ha dell'incredibile: il 33enne girava con un'auto dotata di lampeggiante, distintivi falsi, una pistola scacciacani e si aggirava sempre nel centro di Roma, proprio nei pressi delle istituzioni. E qui conquistava le sue vittime: si presentava inizialmente come prefetto o viceprefetto e poi, dopo averne carpito la fiducia, confessava di essere un agente segreto per conto del Governo. Alle persone che incontrava prometteva lavori presso la presidenza del Consiglio e incarichi governativi: in cambio, chiedeva migliaia di euro. Le vittime, che avevano bisogno di un impiego e speravano di ottenerlo, pagavano. E così nelle tasche dell'uomo sono entrati circa 150mila euro.

I raggiri sono finiti quando una pattuglia della Polizia di Stato, insospettiti dalla macchina parcheggiata nei presso di largo Chigi, hanno effettuato un controllo. A bordo dell'auto c'erano il 33enne insieme a dei complici: l'autista e due finti collaboratori. Quando i poliziotti hanno trovato i falsi distintivi lo hanno portato in Questura, dove hanno scoperto tutto il raggiro. Il 33enne ora deve rispondere di sostituzione di persona, truffa, contraffazione e utilizzo illecito di segni distintivi, oltre che di millantato credito.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor Marancia
Stava affrontando un periodo difficile
La disperazione dei genitori
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views