Finanziere 24enne si suicida sparandosi un colpo in testa all'aeroporto militare di Pratica di Mare Tragedia all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dove un maresciallo 24enne della guardia di finanza si è suicidato, sparandosi un colpo in testa con la pistola d'ordinanza.

Un maresciallo ventiquattrenne della guardia di finanza si è suicidato, sparandosi un colpo in testa con la pistola d'ordinanza. I tragici fatti sono avvenuti all'aeroporto militare "Mario De Bernardi" di Pratica di Mare, frazione di Pomezia, in provincia di Roma, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 gennaio. Il militare prestava servizio in un ufficio amministrativo del Centro Aviazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito, coordinati dalla Procura.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei drammatici fatti, quando il militare ha deciso di togliersi la vita, erano circa le ore 11. Non è chiaro cosa lo abbia spinto a compiere il gesto estremo. A ritrovarlo morto in una camera degli alloggi militari sono stati i colleghi, che hanno cercato di soccorrerlo e hanno dato subito l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Terminate le verifiche sul posto, la salma del militare è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove verrà svolta l'autopsia.