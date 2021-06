Scoppia un incendio al casello di Fiano Romano sull'A1, diramazione Roma Nord. Stando alle primissime informazioni a prendere fuoco è stato un autocarro di 35 quintali: le fiamme sono state talmente alte che hanno coinvolto i tre caselli della barriera autostradale. Intanto le prime immagini stanno facendo il giro del web: si vede un denso fumo che interessa quasi tutte le corse.

Sul posto sono giunte due squadre operative e due autobotti del comando operativo dei vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per spegnere l'incendio. Ora le forze dell'ordine stanno cercando per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto: resta infatti ancora da chiarire cosa abbia fatto incendiare l'autocarro, se un guasto o una manovra sbagliata del conducente. Al momento però fortunatamente non risultano feriti: l'autista infatti sembra che sia riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero tutto.

Autotreno si ribalta e prende fuoco sull'A12 a Roma

È morto invece il conducente dell'autotreno che si è ribaltato e ha preso fuoco al chilometro 63,700 dopo aver preso il guardrail sull'autostrada A12 a Roma. Per il conducente, rimasto incastrato all'interno del veicolo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno dovuto utilizzare il gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell'uomo dalla cabina del mezzo. Entrambe le carreggiate sono state chiuse al traffico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Al momento indagini sono in corso per capire cos'è accaduto e come mai l'uomo abbia perso il controllo dell'autotreno, finendo contro il guardrail.