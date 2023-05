Fiamme in ascensore, evacuati i residenti di una palazzina: due persone in codice giallo Un’intera palazzina è stata evacuata nella notte a seguito di un incendio scoppiato nella cabina dell’ascensore: il fumo in breve tempo ha invaso la tromba delle scale.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto stanotte, fra lunedì 29 e martedì 30 maggio, a Roma, a pochi passi da piazza Re di Roma nel cuore della capitale: verso le 01.15 si è sviluppato un incendio all'interno della cabina dell'ascensore di una palazzina di sei piani situata in via Imera, al civico 2. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco insieme a due autoscale, un'autobotte e al Carro Teli.

In breve tempo il fumo dalla cabina ha invaso completamente la tromba delle scale. I vigili del fuoco, non appena giunti sul luogo dell'incendio, oltre ad iniziare le operazioni di spegnimento, hanno per prima cosa messo in sicurezza i residenti della palazzina: tutte le famiglie sono state evacuate.

Residenti evacuati: quattro persone soccorse, due in codice giallo

Sul posto, sono partite le operazioni di salvataggio da parte dei pompieri che hanno subito disposto l'evacuazione di tutte le famiglie residenti all'interno della palazzina. Oltre a loro, in particolare, quattro persone sono state soccorse e affidate agli operatori del personale sanitario del 118: due di loro sono state trasferite d'urgenza in ospedale, in codice giallo.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto in breve tempo sono arrivati anche il funzionario e il capoturno provinciale dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale di Roma Capitale.

A fuoco magazzino con materiale elettrico

Un paio di ore dopo, verso le 3, a poco meno di 15 chilometri di distanza dalla palazzina con l'ascensore andato a fuoco, si sono sviluppate delle fiamme al civico 130 di via Serravalle Scrivia, nel quadrante nord ovest della capitale, in zona Montespaccato. Il rogo si è sviluppato all'interno di un magazzino in cui era stipato del materiale elettrico e, in breve tempo, si è allargato interessando circa 100 metri quadrati di superficie sviluppati su due piani.

Non appena giunta la segnalazione alla Sala Operativa del Comando di Roma, sul posto sono state inviate le squadre 8 A e 9 A, presenti anche il funzionario dei vigili del fuoco e i carabinieri: fortunatamente non risulta essere coinvolta nessuna persona.