in foto: Immagine di repertorio

Hanno organizzato una festa all'interno di un appartamento in via Cerveteri a Roma, nonostante il Covid, violando le norme imposte dal Governo, che prevedono la visita a parenti e congiunti per un massimo di due persone non conviventi alla volta. Nove studenti spagnoli sono stati sanzionati. Urla e schiamazzi che hanno attirato l'attenzione dei vicini, i quali pensando che fosse in corso un assembramento, hanno chiamato il Numero Unico delle emergenze 112. I carabinieri della Stazione Roma San Giovanni sono intervenuti nell'abitazione e hanno messo fine a quello che era un party tra ragazzi che si trovavano nella Capitale per motivi di studio. L'appartamento è stato completamente sgomberato e i giovani identificati e multati, con la richiesta di far ritrovo presso la propria abitazione visto il coprifuoco. Le misure sono scattate nell'ambito dei controllo del territorio, implementati per l'emergenza coronavirus.

Chiuso un ristorante, multati titolare e clienti

Lo scorso fine settimana i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno chiuso per cinque giorni un ristorante in via Soriso, aperto per il servizio ai tavoli oltre l'orario consentito e multato il titolare, un cittadino filippino, con i cinque clienti presenti nel locale. In piazza del Pigneto e via Manin, i militari della Stazione Roma piazza Dante hanno sanzionato dodici persone. I primi cinque hanno ricevuto una multa perché si trovavano in strada senza indossare la mascherina. Gli altri sette invece, sono stati sanzionati perché erano assembrati davanti ad un minimarket, gestito da un cittadino del Bangladesh, senza rispettare il distanziamento interpersonale, sorpresi a parlare gli uni vicini agli altri. Chiuso per cinque giorni l'esercizio commerciale. In via Giulio Romano infine, i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno sorpreso cinque persone presenti nell’appartamento di un loro conoscente dello Sri Lanka agli arresti domiciliari.