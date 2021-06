Sono aperte da oggi le iscrizioni per partecipare alla Festa della Musica di Roma 2021. Lo ha comunicato il Comune di Roma, specificando che sarà possibile iscriversi fino alle ore 24 del 17 giugno. Si tratta di un evento organizzato per salutare l'arrivo dell'estate e che si terrà il 21 giugno "negli esercizi pubblici o nei propri spazi privati, a seguito di accordo con gli altri condomini e richiedendo eventuali autorizzazioni agli amministratori degli stabili". Non c'è un limite alle iscrizioni né alcuna selezione da parte del Comune di Roma: solo un'iniziativa per celebrare la musica nell'occasione della 36esima edizione della Festa della Musica europea. "Dal 2017 Roma Capitale si è fatta promotrice di una nuova visione della Festa per dare spazio a creatività, intraprendenza e vena artistica dei cittadini, invitati a mettersi in gioco, senza alcun limite per la proposta musicale, ma, nell'assoluto rispetto delle regole di buon vicinato e, quest'anno, nella piena osservanza delle misure anti-Covid. Un modo, anche, per dare ‘voce' ai sentimenti della città", continua il comunicato.

La Festa della Musica 2021 sui social

La Festa della Musica 2021 avrà moltissimo spazio ovviamente anche sui social, dove potrà essere guardata, condivisa e commentata con l'hashtag #FDMROMA2021. Promossa da Roma Culture, Dipartimento Attività Culturali, realizzata in collaborazione con SIAE, con il supporto di Zètema Progetto Cultura e aderisce alla Festa della Musica del Ministero della Cultura, Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica. Gli unici limiti: non dare fastidio al vicinato, non diffondere messaggi politici od offensivi e, ovviamente, rispettare le norme anticovid. Basta compilare il form presente sul sito e inviarlo, fornendo una breve presentazione dell'esibizione e spuntando il genere di musica che si andrà a suonare. Il programma delle iniziative previste per la Festa della Musica di Roma 2021 potrà essere consultato sul sito, dove saranno indicati i luoghi delle esibizioni con le relative descrizioni.