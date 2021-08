Fermato dai carabinieri, abbandona la figlia piccola in auto e sparisce Un 40enne ha ricevuto una doppia denuncia, per aver abbandonato la figlia piccola in macchina e perchè era alla guida con la patente che gli era stata revocata. Fermato dai militari per i consueti controlli, alla richiesta di patente e libretto si è allontanato, mentre la bambina è rimasta in auto.

A cura di Alessia Rabbai

Ha lasciato sua figlia piccola sola in auto e si è allontanato, per sfuggire ai controlli dei carabinieri. Un uomo di quarant'anni di Latina è stato denunciato per abbandono di minore e reiterazione di guida senza patente. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti l'uomo era al volante della sua automobile e stava viaggiando con sua figlia minorennne nel territorio del Comune di Latina, quando lungo la strada si è imbattuto in un posto di blocco. I carabinieri del Nor-sezione Radiomobile impegnati nei consueti e quotidiani controlli sul territorio lo hanno fermato, per visionare i suoi documenti.

I militari gli hanno chiesto patente e libretto, come di consueto, per identificarlo e controllarlo. Il quarantenne alla richiesta avanzata dai militari si è allontanato dalla vettura, lasciando al suo interno la figlia, e non è più tornato, forse con l'intenzione di evitare una multa o una denuncia per la guida senza patente. Così la bambina, in lacrime per l'assenza del padre, perché si era allontanato senza motivo senza dire dove stesse andando, è rimasta insieme ai carabinieri che si sono occupati di lei, nell'attesa che il genitore tornasse. Ma l'uomo non è tornato e sul posto, una volta allertata, è arrivata la mamma della giovane, che l'ha presa con sé. Nei confronti del quarantenne è scatatata da doppia denuncia, per abbandono di minore per aver lasciato la figlia minorenne in macchina da sola e per reiterazione di guida senza patente, perché sorpreso a guidare con la patente che gli era stata revocata. Terminate le verifiche l'auto è stata affidata al locatario.