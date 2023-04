Fermati per un controllo, corrieri della droga traditi dal nervosismo: nel furgone 17 chili di coca Due uomini sono stati fermati per un normale controllo dai carabinieri: entrambi erano troppo nervosi e li hanno fatto insospettire. In auto avevano diciassette chili di cocaina.

A cura di Natascia Grbic

Due uomini di quarantotto e trentasei anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Borgo Grappa di Latina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono stati sorpresi all'interno di un furgone mentre trasportavano diciassette chili di cocaina: per entrambi è scattato l'arresto in flagranza di reato e sono stati portati in carcere.

I due corrieri sono stati arrestati nel pomeriggio del 30 marzo durante una normale operazione di controllo. I carabinieri li hanno fermati e chiesto loro i documenti: un'operazione di verifica come tante ce ne sono tutti i giorni nel territorio pontino. I due uomini però, erano molto nervosi. Troppo secondo i militari, che così hanno deciso di procedere ad accertamenti più approfonditi, perquisendo a fondo il furgone.

All'interno del mezzo sono stati trovati sedici panetti di cocaina, ognuno dal peso di circa un chilo. Erano stati nascosti in un secchio per la spazzatura, ma non abbastanza bene da non essere scovati. Al termine delle formalità di rito, entrambi sono stati arrestati con l'accusa di spaccio e portati in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

I due uomini adesso si trovano in carcere e saranno ascoltati nei prossimi giorni. Le indagini dei carabinieri di Borgo Grappa proseguono non solo per cercare di capire da dove venga la droga, ma anche a chi fosse diretta. I due fermati, almeno per il momento, non avrebbero fornito nessun elemento utile alle indagini, preferendo rimanere in silenzio. Per aver trasportato così tanta cocaina, rischiano una condanna molto pesante in caso di processo.