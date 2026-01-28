Femminicidio Federica Torzullo, oggi l’udienza per l’affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni

Federica Torzullo.

Oggi il Tribunale per i minorenni di Roma è chiamato a prendere una decisione delicatissima sul futuro del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa dall’ex marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia lo scorso 9 gennaio. Il giudice dovrà stabilire se confermare l’affidamento ai nonni materni, presso i quali il bambino si trova al momento, oppure se disporre un collocamento temporaneo in una struttura protetta.

Il bambino era stato affidato ai nonni materni

Dopo l’omicidio, la priorità è stata garantire al minore un ambiente stabile e conosciuto. Per questo, già nelle prime fasi dell’inchiesta, il Tribunale aveva scelto la famiglia materna come soluzione provvisoria. Una decisione che oggi potrebbe diventare definitiva, anche alla luce del percorso già avviato dal bambino.

Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa della madre, il piccolo, che deve compiere dieci anni, era rimasto con il padre nella villetta di via Tevere dove abitavano i nonni paterni e dove sabato scorso si sono tolti la vita. Solo con il consolidarsi degli elementi investigativi a carico di Carlomagno, i giudici hanno disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore.

Il provvedimento, firmato il 17 gennaio, ha affidato temporaneamente il bambino ai nonni materni e ha attribuito formalmente al sindaco di Anguillara Sabazia il ruolo di tutore. Era il giorno precedente al ritrovamento del corpo di Federica Torzullo e al fermo del marito, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. In prospettiva, resta aperta anche la possibilità di un futuro affidamento alla zia Stefania, valutata come figura idonea anche per una questione di età.

Il periodo difficile del figlio di Federica Torzullo

Nel frattempo, il bambino aveva iniziato un percorso di supporto psicologico per affrontare la perdita della madre. I nonni stavano provando a ricostruire una quotidianità fatta di gesti semplici, chiedendo ai carabinieri di recuperare alcuni giochi rimasti nella villetta di via Costantino 9. Poi un nuovo evento ha travolto la sua vita: la morte dei nonni paterni. Un ulteriore lutto che rende ancora più delicata la scelta che oggi i giudici sono chiamati a compiere.