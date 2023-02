Federico Moccia e la lezione sul bullismo da 2500 euro con i soldi del municipio La denuncia è arrivata di Aurelio in Comune: “Si è puntato su un personaggio noto, ma servono professionisti per un argomento così delicato”.

A cura di Beatrice Tominic

Federico Moccia nel corso dell’iniziativa di Link Campus al XIII Municipio.

È costato quasi 3000 euro l'incontro di Federico Moccia con alcune scuole del XIII Municipio, quello dell'Aurelio, che si è tenuto nella giornata di ieri in una delle aule dell'Università Link Campus.

Nell'iniziativa, organizzata dal municipio, ha parlato alle e agli studenti del triennio delle scuola Einstein, Bachelet e Einaudi di bullismo e cyberbullismo. Insieme al noto autore, però, nessuno psicologo che potesse fornire un giudizio professionale sul tema trattato.

"È imbarazzante che il municipio abbia organizzato uno spettacolo performativo di Federico Moccia per parlare di bullismo ed educazione sentimentale alle e agli studenti del nostro territorio in un'università privata", hanno denunciato da Aurelio in Comune.

L'iniziativa al XIII Municipio

Nel corso del suo intervento Federico Moccia ha cercato di descrivere sentimenti e dinamiche che possono derivare da determinate situazioni, come la solitudine, l'isolamento, la sensazione di vuoto, arrivando alla mancanza di autostima, carenze affettive e di riconoscimento. "Anche se spesso è legato alla fisicità, il bullismo non è solo fisico: è difficile da affrontare – ha dichiarato – I professori devono essere attenti e i genitori coinvolti ed informati dai figli".

Orgoglio, bullismo e amore: questo il titolo del monologo che, partito da Roma, è di nuovo in tour su tutto il territorio nazionale. Sull'iniziativa non ha tardato ad arrivare il commento dalla presidente del XIII Municipio: "Sono orgogliosa di questa iniziativa: sono sicura abbia lasciato il segno in ragazzi così giovani".

La polemica dell'Aurelio in Comune

A giudicare eccessivo il prezzo pagato dal Municipio, 2500 euro più iva, in affido diretto, sono stati i consiglieri eletti nelle fila di Aurelio in Comune: "Con tutti quei soldi avremmo potuto provare ad organizzare un ciclo di iniziative strutturate con un impatto incisivo sulla salute mentale nelle scuole e con sportelli gestiti da professionisti del settore, coinvolgendo anche l'Ordine degli psicologi", ha dichiarato a Fanpage.it il consigliere Lorenzo Ianiro. "Chiamare Moccia o, almeno, soltanto lui a parlare di bullismo potrà avere un impatto mediatico più forte, ma servono dei professionisti – ha continuato – Credo, inoltre, che parli ad una generazione diversa da quella di chi sta frequentando oggi gli ultimi anni delle superiori".

Eppure nell'idea iniziale lanciata dalla presidente Giuseppetti nel corso della commissione scuola, la figura di Moccia sarebbe stata utile per veicolare i contenuti in maniera semplice e più pop rispetto a quella utilizzata da docenti. "Nel corso della commissione scuola sono stato l'unico contrario all'iniziativa – ha continuato Ianiro – Non sappiamo ancora se ci saranno altri appuntamenti simili: dovrebbe trattarsi di un ciclo di iniziative, ma non è ancora stato condiviso un calendario né ulteriori informazioni a riguardo".