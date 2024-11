Federica Valentini scomparsa a 20 anni da Roma: “Sparita col marito, non riusciamo a contattarla”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Federica Valentini è scomparsa da Tor Bella Monaca a Roma. Della ventenne non si hanno notizie dallo scorso venerdì 8 novembre, i famigliari hanno provato a mettersi in contatto con lei senza riuscirci e stamattina preoccupati, dopo tre giorni di silenzio, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. "Buongiorno a tutti, vorrei fare un avviso importante venerdì sera è scomparsa mia sorella – scrive Robert su un gruppo Facebook di quartiere – Lei è di Tor San Lorenzo, ma abitava con il marito all’R4 di Tor Bella Monaca. Mi hanno riferito che avevano cambiato casa, spostandosi all’R8. Ho cercato anche lì e di lei non c’è nessuna traccia".

Robert contattato da Fanpage.it spiega di non vedere la sorella da tre giorni e il telefono risulta staccato da sabato mattina alle ore 9.24. "Magari se qualcuno sa qualcosa, ha visto qualcosa o li conosce e li ha visti chiedo gentilmente di contattarmi – è l'appello che rivolge ai residenti a nome della sua famiglia – Non voglio pensare niente di cattivo, spero solo di trovarla, grazie a chi metterà l’impegno per aiutarmi".

L'identikit di Federica Valentini

Federica Valentini al momento della scomparsa aveva vent'anni. È alta 1.60 metri e pesa circa 45 chili. Ha capelli biondi e occhi color marrone chiaro, quasi sul verde. Come segni di riconoscimento ha braccia completamente tatuate, con un rosario che finisce sulle mani. Robert non sa bene cosa possa indossare la sorella, forse una tuta. Chiuque l'avesse vista è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento, oppure il fratello Robert al numero 3701571217. Federica Valentini ha recitato come attrice protagonista nel film "Una Sterminata Domenica" di Alain Parroni.