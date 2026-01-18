Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, gli amici dei genitori in lacrime: “Era il sole in tutti i sensi”

"Siamo affranti, non abbiamo parole. L'unica cosa che possiamo fare è stare vicino ai genitori". A parlare degli amici di famiglia dei genitori di Federica Torzullo, di papà Stefano e mamma Roberta. Fanpage.it li ha incontrati vicino alla loro abitazione ad Anguillara Sabazia, sono amici da cinquant'anni, da prima che nascesse Federica.

Una vita trascorsa insieme, condividendo momenti felici e dolorosi, come quello di oggi. Non se la sentono di parlare in merito alla vicenda che ha scosso la cittadina sul Lago di Bracciano, le parole spezzate dalle lacrime: "Federica era il sole, il sole…in tutti i sensi".

Gli amici dei genitori di Federica Torzullo: "Abbiamo sperato fino all'ultimo che fosse viva"

La coppia degli amici dei genitori di Federica Torzullo come la comunità di Anguillara Sabazia ha sperato fino all'ultimo istante che la quarantunenne fosse viva. "Abbiamo sperato e pregato fino alla fine che fosse stesse bene e che il cadavere non fosse il suo. Che venisse ritrovata e che i famigliari potessero riabbracciarla". Speranza che si è infranta stamattina presto alla notizia del ritrovamento di un cadavere nell'azienda di Carlomagno, il cadavere di una donna della quale si vedeva solo una mano.

Fanpage.it ha appreso che il corpo estratto dalla terra è proprio di Federica Torzullo dai braccialetti che solitamente indossava. Un primo riconoscimento è stato fatto sul luogo del ritrovamento, proprio grazie ai suoi bracciali. Successivamente i famigliari dovranno effettuare il riconoscimento ufficiale, la salma una volta estratta dal terreno è stata portata all'Istituto di Medicina Legale del Verano.

Penelope: "Vicini alla famiglia in un grande dolore"

Fanpage.it ha contattato telefonicamente Rocco Micale, il vicepresidente di Penelope Italia, associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse. Fin dai primi istanti dalla scomparsa di Federica, è stata vicina alla famiglia Torzullo, in particolare ai genitori e alla sorella: "Gli investigatori hanno trovato il corpo di Federica Torzullo, le ricerche si sono concluse. Trovare un corpo per i famigliari degli scomparsi è devastante ma importante al tempo stesso, piuttosto che non ritrovarlo mai".

Micale parlando con Fanpage.it ha spiegato che per Stefano e Roberta è un momento molto doloroso: "Ora più che mai siamo vicini ai genitori e ai famigliari di Federica Torzullo in questa giornata di grande dolore con la presenza costante del nostro avvocato Nicodemo Gentile presidente di Penelope Italia e il continuo supporto degli psicologi".