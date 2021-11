Federica Ciambella morta a 22 anni a via della Lunghezzina, l’appello della famiglia per i testimoni Federica aveva solo 22 anni quando, la mattina del 30 ottobre, è rimasta coinvolta in un incidente in via della Lunghezzina. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un sinistro autonomo, ma dati i segni di frenata e lo slalom compiuto dalla macchina prima di schiantarsi sull’albero, la famiglia vuole capire se siano coinvolti altri veicoli.

A cura di Natascia Grbic

Si cercano testimoni per l'incidente in via di Lunghezzina costato la vita alla 22enne Federica Ciambella, morta lo scorso sabato 30 ottobre verso le 7.30 del mattino. La ragazza, alla guida della sua Land Rover Freelander, si è schiantata contro un alberodopo aver perso il controllo dell'auto. Un incidente apparentemente autonomo, ma per la famiglia di Federica potrebbero essere coinvolti altri veicoli. "Naturalmente questa tragedia ha sconvolto e distrutto dal dolore tutti i suoi cari e quelli che la conoscevano – si legge nell'appello – Recandoci sul luogo dell'incidente tutti noi abbiamo notato una lunghissima frenata e un vero e proprio slalom che la ragazza ha compiuto con la sua auto prima di finire fuori strada per poi impattare su di un albero perdendo la vita e proprio per questo anche la magistratura sta indagando per comprendere la vera dinamica del sinistro presumendo ci possano essere altri veicoli coinvolti".

La famiglia cerca testimoni che abbiano assistito all'incidente e che possano raccontare cos'è accaduto. Federica, infatti, è morta praticamente subito dopo aver impattato con l'auto contro un albero. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, ma per lei non c'era già più nulla da fare. "Chiedo per favore a chiunque possa essere passato su quel tratto di strada nei momenti dell'incidente e ha visto qualsiasi cosa possa essere utile per capire realmente cosa sia accaduto di farsi avanti anche in privato con me o con gli inquirenti e soprattutto chiedo per favore al signore che si è fermato per primo e ha chiamato i soccorsi di contattarmi perché vorremmo sapere se può aver capito qualcosa dell'avvenuto e se la ragazza ha detto qualsiasi cosa o se già era deceduta. Ringrazio chiunque ci vorrà aiutare a capire per noi è veramente importante e soprattutto è importante dare giustizia a Federica".