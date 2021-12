Fausto Mentuccia scomparso da Bassano Romano, i famigliari: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono giorni d’apprensione per i famigliari di Fausto Mentuccia, il 59enne scomparso da Bassano Romano il 10 dicembre scorso. Non si hanno più sue notizie e i famigliari hanno lanciato un appello.

A cura di Alessia Rabbai

Fausto Mentuccia è scomparso da Bassano Romano, Comune in provincia di Viterbo. Del cinquantanovenne non si hanno più notizie dal 10 dicembre scorso. Secondo le informazioni apprese Fausto è uscito di casa a piedi verso le 9.15 di venerdì senza più fare ritorno. Trascorse alcune ore senza riuscire a contattarlo i famigliari preoccupati ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine. Sono giorni d'apprensione per i suoi cari, parenti e amici hanno condiviso un appello su Facebook, un messaggio con foto per chiedere a chi lo avesse visto di segnalarlo ai carabinieri: "Per favore fate girare, aiutateci a ritrovare Fausto". A pubblicare il post anche Penelope, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse. Sono trascorsi quattro giorni e Fausto non è ancora tornato a casa, le ricerche sono in corso e ogni segnalazione è importante. La speranza è che stia bene e che i suoi famigliari possano riabbracciarlo presto.

L'identikit di Fausto Mentuccia

Fausto Mentuccia è alto un metro e 90 centimetri, di corporatura magra. Ha occhi castani, capelli brizzolati, barba e baffi. L'ultima volta in cui è stato visto prima della scomparsa indossava vestiti di colore scuro. È stato avvistato a Saxa Rubra, dove un cittadino ha segnalato di averlo visto, ma non è stato ancora trovato. Le zone da attenzionare al momento sono Flaminio, Lungotevere e Villa Borghese, dunque il quadrante Nord della Capitale, ma non si esclude che possa trovarsi anche altrove. Chiunque pensa di averlo visto o ha notato una persona che risponde alla descrizione, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112, recarsi in caserma o in commissariato o chiamare Pronto Penelope al numero 3396514799.