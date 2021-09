Far pagare le cure ai no vax? D’Amato fa marcia indietro: “Una provocazione” “La mia era una provocazione, ma serve riflettere sui costi sociali ed economici delle terapie intensive, un giorno di ricovero costa 1.500 euro”. È il chiarimento dell’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato dopo la proposta anticostituzionale di imporre ai no-vax di paragarsi le cure mediche da soli.

L'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ha raddrizzato il tiro sulle sue dichiarazioni in merito alla proposta di far pagare le cure sanitarie ai no-vax. Dopo la chiusura del Governo D'Amato ha chiarito: "La mia era una provocazione, ma serve una riflessione sui costi sociali ed economici. Come Regione Lazio stiamo studiando una modalità per far conoscere ai cittadini i costi sanitari che noi dobbiamo affrontare – ha spiegato – Per cui chi vuole essere libero deve sapere che non puo' esercitare la violenza altrimenti, come chi passa con il rosso, deve pagare una sanzione". Sulla discussa dichiarazione di D'Amato è intervenuto anche il sottosegretario alla Salute Sileri: “Quella dell’assessore D’Amato credo sia più una provocazione anche per far capire quale costo e quale pressione c’è sul sistema sanitario. Stiamo lasciando indietro troppe patologie, compresi i cancri”.

"Riflessione sui costi delle terapie intensive"

Ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch'io' su Radio Radio1 D'Amato ha chiesto agli ascoltatori di riflettere sui numeri della terapia intensiva: "Un giorno di ricovero costa almeno 1.500 euro, abbiamo degenze che in media sono sui diciassette giorni. Sono 580 giorni che stiamo combattendo il virus e in ques'ultima fase notiamo un aumento della violenza verbale e sui social nei confronti di medici e infermieri, questo è intollerabile. La libertà e la responsabilità devono andare di pari passo".

Perché far pagare le cure mediche ai no-vax è anticostituzionale

Il Governo non sta discutendo sulla proposta di D'Amato di far pagare le cure mediche ai no-vax e no green pass perché anticostituzionale. Sul tema Fanpage.it ha intervistato Roberta Calvano, docente di Diritto Costituzionale presso l'Unitelma Sapienza che ha spiegto come "Rendere effettiva questa imposizione per chi rifiuta la vaccinazione esercitando una libera scelta di fatto significherebbe violare la legge n. 833 e i principi sanciti dalla Costituzione sull'universalità di accesso alle cure mediche".