Fanno finta di sentirsi male per non pagare il conto al ristorante: coppia denunciata È accaduto in un noto ristorante sul litorale di Formia dove un coppia ha mangiato e dopo se ne è andata senza pagare il conto, fingendo un malore. Identificati dopo la denuncia del titolare del locale è emerso come non fossero nuovi a episodi di questo tipo.

A cura di Redazione Roma

Hanno prenotato in un noto ristorante del litorale di Formia (in provincia di Latina) si sono seduti e hanno ordinato e mangiato. Apparentemente una coppia come tante, ma in realtà erano due truffatori. Hanno consumato un ricco pasto, dall'antipasto al dolce, senza farsi mancare ovviamente il vino di un pregiata cantina e senza badare di certo a spese, intanto l'obiettivo non era certo quello di pagare onestamente il conto per quanto chiesto al tavolo.

L'episodio risale al 30 settembre scorso quando la coppia, finito di mangiare, finge un malore e i due se ne vanno senza saldare il conto, promettendo che sarebbero passati nei giorni successivi. Promessa ovviamente mai mantenuta, così il titolare del locale ha sporto denuncia presso i carabinieri.

I militari hanno presto scoperto che la coppia, residente a Gaeta, sempre sul litorale della provincia di Latina, non era la prima volta che faceva una cosa del genere avendo accumulato già segnalazioni e denunce per episodi simili a quello avvenuto a Formia. L'uomo, 44 anni, e la donna, 42 anni, sono stati così identificati, denunciati e segnalati alla Procura di Cassino. Neanche ora, da quanto è noto, si sono presentati a pagare il conto di quanto consumato ne hanno contattato il ristorante per farlo.

Solo qualche giorno alla fuga della coppia dal ristorante con lo stratagemma di un malore, era andata in scena la vicenda di una coppia che aveva preso un volo per la Germania senza pagare il banchetto di nozze in un ristorante in provincia di Frosinone. In questo caso il conto era ben più salato: circa 8.000 euro per gli ospiti di tutti