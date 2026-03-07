Famiglia uccisa nell’incidente sulla Collatina: oggi i funerali. Presente anche il sindaco Gualtieri

Padre, madre e figlio travolti e uccisi sulla Collatina.

Sono in corso in queste ore i funerali di Patrizia Capraro, Giovanni Battista e Alessio Ardovini, madre, padre e figlio uccisi lungo la via Collatina dall'auto di ladri in fuga. Il rito è stato programmato per oggi, sabato 7 marzo 2026, alle ore 15 e si tiene nella parrocchia dei Santi Simone e Giuda Taddeo di Torre Angela.

Il funerale di Patrizia Capraro, Giovanni Battista e Alessio Ardovini a Torre Angela oggi

Presenti in chiesa, oltre ad amici e a parenti, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del VI municipio Nicola Franco, che hanno presenziato con la fascia istituzionale. Davanti a loro, come mostra l'immagine di apertura dell'articolo le tre bare. In chiesa è presente anche l'unico sopravvissuto della famiglia che in quella tragica sera non si trovava con i genitori e il fratello e che, da ormai quasi una settimana, chiede riservatezza in questo momento così terribile.

"So che fino all'ultimo ti sei preoccupato per me. Spero che ora troverai pace", è il suo messaggio per il fratello che, dopo lo schianto, avrebbe subito chiesto di poter avvertire il fratello. Invece, mentre i genitori erano già morti, sul colpo, dopo l'impatto con l'altra auto, lui ha perso la vita poco dopo, una volta raggiunto in ospedale. Le lesioni riportate nell'incidente erano troppo gravi per riuscire a salvarsi.

Il terribile incidente sulla Collatina domenica scorsa

Lo schianto è avvenuto nella serata di domenica scorsa, primo marzo 2026, a Roma, lungo la via Collatina. I due genitori erano andati a prendere Alessio al lavoro: era stato male per un tumore e ogni giorno lo accompagnavano e lo riportavano a casa dal Mc Donald's di Roma Est, il centro commerciale dove lui lavorava. Ma quella sera è successo qualcosa che non si aspettavano.

Tre ladri stavano viaggiando in automobile per le strade del Quarticciolo quando non si sono fermati al posto di blocco. La polizia ha iniziato a seguirli. Loro hanno accelerato per cercare di scappare: secondo le indagini sembra che stessero viaggiando a oltre 150 chilometri all'ora.

Il sindaco di Roma Gualtieri nella chiesa prima dei funerali della famiglia Ardovini.

Le indagini in corso e le condizioni degli arrestati

A un certo punto hanno invaso la corsia opposta e hanno travolto l'automobile che viaggiava in direzione opposta: a bordo c'era la famiglia Ardovini. Fondamentale per ricostruire l'incidente anche la dashcam degli agenti che ha ripreso l'incidente. Nel frattempo gli inquirenti stanno cercando di chiarire come sia stato possibile per i tre ladri, tutti senza patente, prendere a noleggio l'auto a bordo della quale viaggiavano al momento dello schianto.

I genitori sono morti sul colpo, il figlio poco dopo l'arrivo in ospedale. Gravissimi anche i tre arrestati: a quello alla guida è stata amputata una gamba dopo l'impatto. Su di loro pendono le accuse di omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e porto di arnesi da scasso.

Articolo in aggiornamento