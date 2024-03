Falso allarme terrorismo all’aeroporto di Fiumicino: “Fumo e odore acre” Momenti di paura nell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma per un allarme terrorismo, che si è rivelato falso. L’allerta è alta nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Carabinieri all'aeroporto di Fiumicino, foto di repertorio.

Un allarme terrorismo, poi rivelatosi falso, è scattato all'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci a Fiumicino. L'allerta c'è stata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 marzo, nel principale scalo della Capitale, all'interno del quale ogni giorno transitano migliaia di persone. Secondo le informazioni apprese è stato avvertito del fumo e un odore acre nel tunnel di collegamento Terminal 1 e 3 verso i parcheggi A, B e C. Sono stati momenti di preoccupazione, data l'attenzione dopo l'attacco terroristico a Mosca della scorsa settimana, che ha fatto alzare ulteriormente l'allerta nella Capitale.

Nessun pericolo né sostanze nocive all'aeroporto di Fiumicino

Raccolta la segnalazione, all'interno dello scalo è intervenuto un gran dispiegamento di forze dell'ordine tra le quali i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario. La squadra Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) ha svolto le verifiche necessarie per capire se all'interno dello scalo ci fosse una situazione di potenziale pericolo, cosa che in breve tempo è stata scongiurata. Non sono state rilevate sostanze pericolose e nessuno è rimasto intossicato. L'allarme è rientrato e la situazione, dopo attimi di paura, è tornata alla normalità.

Allerta terrorismo a Roma

A Roma il Viminale ha alzato le misure di sicurezza dopo l'attacco terroristico rivendicato dall'Isis al Crocus City Hall a Mosca. Nella Capitale come nelle altre maggiori città italiane l'allerta è alta, anche in vista della Pasqua, ma non c'è ad oggi alcun allarmismo. Tutti gli allarmi bomba che si sono registrati nelle settimane scorse si sono rivelati fortunatamente falsi. Nei giorni passati si è svolto il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale le forze dell'ordine si sono confrontate sul piano sicurezza, in vista dell'arrivo in città di migliaia tra turisti e fedeli.