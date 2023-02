Falciato da una Bmw sul marciapiede a Tor Bella Monaca: la vittima è il 30enne Emmanuele Catananzi Il giovane era venuto a Roma da qualche mese. Una donna alla guida di una Bmw lo ha investito mentre stava camminando via dell’Archeologia.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Emmanuele Catananzi il giovane di trent'anni investito e ucciso nel primo pomeriggio di ieri mentre camminava sul marciapiede lungo via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si tratterebbe di un ragazzo di origini brasiliane arrivato a Roma dalla Calabria solo pochi mesi fa. Quando la donna alla guida della Bmw di grossa cilindrata gli è piombata addosso, stava tornando a casa.

Sul posto sono arrivati in breve tempo gli agenti della polizia municipale di Roma Capitale, oltre ai carabinieri. Tensioni si sono registrate con alcune persone scese in strada subito dopo l'incidente, molto probabilmente amici e familiari del ragazzo, trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove è morto poco dopo. Le forze dell'ordine hanno faticato non poco a mantenere la calma, e la donna che ha investito il ragazzo ha seriamente rischiato di essere linciata dalla folla. Sottoposta ai test alcolemici e tossicologici, molto probabilmente sarà indagata per omicidio stradale.

Nell'incidente sono state coinvolte anche altre quattro auto. Dopo aver travolto il ragazzo, la 46enne si è schiantata contro quattro auto in sosta. Ancora ignote le cause che le hanno fatto perdere il controllo della propria auto: tra le ipotesi, l'alta velocità, un sorpasso azzardato, o una distrazione. Da capire anche se i test alcolemici e tossicologico siano positivi o negativi: un elemento determinante al fine di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Le condizioni di Emmanuel sono risultate sin da subito disperate. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118, è spirato poco dopo essere arrivato in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.