Incidente in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca: 30enne investito e ucciso, coinvolte 5 auto

A cura di Enrico Tata

Grave incidente in via dell'Archeologia, all'altezza del civico 90, quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, periferia Sud Est della Capitale. Stando a quanto si apprende, un'automobile ha investito e ucciso un pedone, un ragazzo di 30 anni, classe 1993. Non è chiaro se il ragazzo stesse attraversando la strada oppure si trovasse sul marciapiede. Sarebbero rimaste coinvolte quattro automobili parcheggiate in sosta, contro le quali l'automobile si è andata a schiantare dopo aver investito il giovane. Sul posto sono intervenuti, alle 14,15 di oggi, giovedì 9 febbraio, anche gli uomini del gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per questioni di ordine pubblico. I rilievi sono tuttora in corso e si concluderanno nella tarda serata di oggi, fanno sapere i vigili urbani. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso del Policlinico di Roma Tor Vergata, dov'è morto pochi minuti dopo il suo arrivo. Le forze dell'ordine hanno disposto alcol test e test antidroga sulla conducente del mezzo che ha investito il ragazzo: alla guida del mezzo, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro quattro automobili parcheggiate. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una donna di 46 anni. Subito dopo l'incidente, ci sarebbero verificati alcuni momenti di tensione: alcune persone probabilmente vicine al ragazzo investito, amici o parenti, si sarebbero avvicinati alla donna per aggredirla. Fortunatamente, però, gli agenti che erano sul posto sono intervenuti per riportare la calma.