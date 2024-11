video suggerito

Facchini dell'aeroporto di Fiumicino sorpresi a rubare da valigia di Louis Vuitton: arrestati Due uomini addetti ai bagagli dell'aeroporto di Fiumicino sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a rubare dalle valigie. Oggetto del furto, un trolley di Louis Vuitton.

A cura di Natascia Grbic

La Polizia di frontiera di Fiumicino ha arrestato due facchini addetti allo smistamento bagagli dopo averli sorpresi a rubare oggetti di valore all'interno delle valigie. I due, beccati in flagranza di reato, sono stati processati per direttissima il giorno dopo il furto, con il giudice che ha convalidato l'arresto.

Era da qualche tempo che i due uomini erano tenuti d'occhio all'aeroporto di Fiumicino. C'era il sospetto che rubassero dai bagagli dei passeggeri – soprattutto le valigie firmate, che lasciavano intendere una certa ricchezza da parte dei proprietari – impossessandosi degli oggetti di valore contenuti al loro interno. Il modus operandi era abbastanza semplice: quando i due erano da soli a occuparsi del nastro trasportatore, aspettavano di vedere valigie di marca per aprirle e prendere soldi e gioielli che potevano essere contenuti all'interno. In uno dei video visionati dalla polizia aeroportuale che – come detto – sospettava dei due, si vede uno dei due faccini dire al collega di fermare il nastro, prendere una valigia di Louis Vuitton, aprilrla e prendere orologi di grande valore. Per poi rimetterla sul nastro, diretta ad Atene, dove i proprietari si sarebbero trovati di fronte all'amara sorpresa.

Appena hanno visto i due prendere gli orologi, la polizia è intervenuta per arrestarli in flagranza di reato. Appena hanno visto gli agenti, i due hanno provato a fuggire e liberarsi della refurtiva, ma sono stati bloccati e fermati subito dopo un breve inseguimento Gli oggetti rubati, invece, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, ignari di quello che era appena successo.