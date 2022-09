Fa uscire la badante con una scusa e truffa anziana dicendo di essere il nipote: rubati 50mila euro Sul caso indagano i carabinieri. Molto probabilmente il truffatore ha seguito la donna per diverso tempo, in modo da studiare le sue abitudini.

A cura di Natascia Grbic

Una signora di novantacinque anni è stata truffata da un ragazzo che ha finto di essere il nipote e che in realtà le ha portato via ben 50mila euro. È accaduto a Roma, in un appartamento in zona Conca d'Oro, nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la signora era in casa insieme alla badante, una donna che la assiste 24 ore su 24. Qualcuno ha citofonato all'appartamento, chiedendo alla badante di scendere per ritirare un pacco. Mentre la donna è scesa per le scale, un uomo si è intrufolato nell'appartamento, dicendo alla 95enne rimasta da sola di essere il nipote e di aver bisogno di soldi. Così è andato in camera da letto e le ha rubato circa 50mila euro tra monili e gioielli. Dopodiché si è dato alla fuga.

Quando la badante è tornata in casa, dopo non aver trovato ovviamente nessuno al piano di sotto ad aspettarla con un pacco, ha trovato la stanza della signora svaligiata. Subito ha capito cos'era successo e ha chiamato i carabinieri, ma quando i militari sono arrivati era troppo tardi: dell'uomo che ha derubato la signora, non c'era nessuna traccia.

I militari hanno provato a cercarlo nei dintorni, istituendo anche dei posti di blocco, ma non sono riusciti a rintracciarlo. La speranza è che sia stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona, ma per ora non è stato ancora identificato. Nel caso sia stato immortalato dalle telecamere potrebbe essere identificato in breve tempo.

Molto probabilmente, ritengono i militari, l'uomo aveva seguito la donna per diverso tempo prima di entrare in azione. Sapeva che in casa c'era la badante e che aveva un nipote: tutti dettagli che non possono essere una semplice coincidenza, ma il risultato di un colpo ben studiato.