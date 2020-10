Un uomo di trent'anni è stato soccorso questo pomeriggio dopo un grave incidente in bicicletta avvenuto in zona Formello. Secondo una prima ricostruzione il trentenne – originario di Napoli ma residente a Fiumicino – ha perso il controllo della propria bicicletta poco prima delle 13, cadendo in un burrone. Ed è lì che è stato ritrovato qualche ora dopo: l'uomo è stato trovato privo di sensi, con gravi ferite riportate a causa della caduta. Trasportato al Policlinico Gemelli di Roma con l'elisoccorso in codice rosso, è attualmente in prognosi riservata. Quando è stato trovato dagli operatori del 118 non era cosciente, quindi non è riuscito a dare una spiegazione di quanto accaduto. Anche se, molto probabilmente, è stato vittima di un incidente autonomo.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto all'uomo e come mai abbia perso il controllo della bicicletta. Sul terribile incidente indagano i Carabinieri della stazione di Formello, i colleghi di Sacrofano e i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Cassia. L'ipotesi più probabile secondo gli inquirenti, è quella della caduta accidentale, non risulterebbero coinvolte vetture o motorini nell'incidente. L'allarme della sua scomparsa è stato lanciato intorno alle 12.30, l'ultima volta in cui si amici e familiari lo avevano sentito è stato intorno alle 12.30. Dopodiché più nulla. Quando la situazione è diventata preoccupante, i familiari hanno chiamato i carabinieri, denunciandone la scomparsa. Temevano infatti che avesse avuto un incidente stradale. L'uomo è stato trovato dopo ore di ricerche nel dirupo. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.