Exit Poll elezioni Roma 2021, quando arrivano i risultati e a che ora inizia lo spoglio Fra poche ore i romani sapranno chi ha vinto le elezioni comunali. Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre. Alla stessa ora le principali trasmissioni tv che seguiranno in diretta i risultati cominceranno a diffondere i primi exit poll sulle amministrative.

A cura di Enrico Tata

È arrivato il momento di sapere chi vincerà le elezioni a Roma. I residenti della Capitale stanno votando e fra poco, alle ore 15, i seggi chiuderanno e comincerà subito lo scrutinio. I primi exit poll e i primi instant poll verranno pubblicati subito dopo la chiusura dai programmi tv che seguiranno in diretta le elezioni. Per avere un quadro più consolidato occorrerà attendere le prime proiezioni che, a differenza degli exit poll e degli instant poll, si basano su dati reali e non su interviste. In serata i romani sapranno chi tra Calenda, Gualtieri, Michetti e Raggi accederà al ballottaggio in programma il 17 e il 18 ottobre.

A che ora arrivano gli exit poll per le elezioni a Roma

I primi exit poll e instant poll arriveranno a partire dalle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, subito dopo la chiusura dei seggi. Quando tutte le sezioni saranno chiuse, i primi sondaggi commissionati dai diversi istituti cominceranno ad essere resi noti dai programmi tv che seguiranno in diretta i risultati delle elezioni. Ricordiamo che gli exit poll sono sondaggi effettuati con interviste realizzate agli elettori all'uscita di alcuni seggi campione. Le proiezioni, che arriveranno successivamente, sono un'elaborazione di dati reali di alcune sezioni elettorali prese a campione.

Quando inizia lo spoglio delle schede elettorali

Lo spoglio delle schede elettorali comincerà alle 15, subito dopo la chiusura delle urne. A Roma vengono consegnate agli elettori due schede, una azzurra, per la scelta del sindaco e dei componenti dell'assemblea capitolina, e una grigia, per l'elezione del presidente di municipio e del consiglio di municipio. Ad alcuni cittadini, tuttavia, verrà consegnata una terza scheda, di colore rosa, cioè quella per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati, collegio uninominale 11 Roma Primavalle, che comprende le zone del Suburbio Gianicolense, del Suburbio Aurelio, del Suburbio Trionfale, della Pisana, di Casalotti e di Primavalle. Si tratta di un dato importante da considerare, poiché le operazioni di scrutinio cominceranno proprio dalle elezioni suppletive e solo successivamente, senza interruzione, si passerà allo scrutinio per le amministrative, partendo dalla scheda azzurra per la scelta del sindaco. Le operazioni di scrutinio devono terminare entro dodici ore dalla chiusura dei seggi e cioè, in questo caso, entro le 3 di notte.