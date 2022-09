Ex poliziotto della Scientifica muore in un incidente con il trattore Benito Maliziola è morto a 62 anni, schiacciato dal trattore che si è ribaltato mentre era in campagna. Lo hanno trovato senza vita sotto al mezzo agricolo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Lutto a Ferentino per la morte di Benito Maliziola, sessantaduenne del posto, rimasto coinvolto in un incidente con il trattore. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 3 settembre, in località Le Coste. Maliziola era un poliziotto in pensione, aveva prestato servizio presso la Questura di Frosinone nella Polizia Scientifica. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo in città e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network da parte di amici, conoscenti e colleghi, che lo ricordano con affetto.

Banito Maliziola schiacciato dal trattore

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri quando Maliziola era in campagna per alcuni lavori con il suo trattore. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, il mezzo agricolo si è ribaltato e lo ha schiacciato. A dare l'allarme sono stati i famigliari, preoccupati che gli fosse accaduto qualcosa perché era sera e non lo vedevano ancora rientrare. Hanno avvisato i carabinieri, che si sono messi sulle sue tracce. I timori dei suoi cari si sono concretizzati nel peggiore degli scenari. Quando lo hanno trovato era già morto, purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarlo. I militari hanno svolto i rilievi di rito sul posto, una volta terminate le verifiche la salma è stata estratta dai vigili del fuoco e trasferita all'obitorio dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha disposto l'autopsia.