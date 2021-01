Evaso dal carcere di Rebibbia: ricercato un 41enne. “Ha scavalcato il muro”

Un detenuto è evaso nel pomeriggio di oggi dal carcere romano di Rebibbia. Si tratta di un uomo italiano di 41 anni che si è arrampicato scavalcando il muro di cinta per poi darsi alla fuga. Iniziate le ricerche per rintracciare l’evaso: mobilitate le forze dell’ordine, allerta nelle stazioni per evitare che si allontani dalla capitale.