Eugenio Finardi perde il tablet alla stazione Termini, gli agenti lo ritrovano: "Grazie, siete fortissimi" "Mi hanno salvato. Grazie agli agenti per averlo ritrovato", le parole di Finardi una volta tornato in possesso del suo tablet smarrito alla stazione Termini.

A cura di Beatrice Tominic

Eugenio Finardi con gli e le agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Perde il suo tablet nella stazione Termini e allerta i vigili della Polizia Locale di Roma Capitale che lo trovano e glielo riconsegnano. La disavventura è avvenuta nei giorni scorsi al cantautore Eugenio Finardi che stava viaggiando prima dell'inizio del nuovo tour.

"Siete veramente fortissimi, questa è l'Italia che funziona", ha fatto sapere il cantautore dopo il ritrovamento del tablet, prima di dedicare ai caschi bianchi che lo hanno aiutato uno dei suoi più grandi successi, per una piccola esibizione di ringraziamento improvvisata.

Eugenio Finardi alla stazione Termini smarrisce il tablet

I fatti risalgono allo scorso giovedì pomeriggio, 22 maggio 2025. Il cantante di Extraterrestre si trovava a transitare nella stazione Termini, quando si è reso conto di aver perso il suo tablet. Così ha fatto scattare subito l'allarme, raggiungendo gli agenti del Reparto Termini della Polizia di Locale Roma Capitale in via Marsala. A loro ha denunciato lo smarrimento del proprio tablet a bordo di un treno. "Nel tablet ci sono spartiti e altro materiale per i concerti", ha spiegato Finardi agli agenti che si sono messi subito alla ricerca del dispositivo elettronico.

Il ritrovamento del tablet scomparso

All'interno del tablet, come spiegato da Finardi agli agenti, conteneva spartiti e materiale musicale necessario alla sua attività professionale. Anche per questo gli agenti si sono immediatamente attivati nelle ricerche e, grazie all'utilizzo di un sistema di geolocalizzazione, hanno individuato in poco tempo l’area della stazione ferroviaria, dove il tablet è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Il ringraziamento di Eugenio Finardi agli agenti

Dopo essersi riappropriato del tablet, il cantautore ha espresso il proprio ringraziamento agli agenti. "Grazie di cuore alla Polizia di Roma Capitale per avermi aiutato a ritrovare il mio tablet. Mi hanno salvato. Grazie a tutto il Reparto Termini. So che non fate un lavoro facile, ma siete veramente fortissimi. Questa è l’Italia che funziona", ha detto ai caschi bianchi, dedicando loro una canzone fra i suoi più grandi successi.

Eugenio Finardi con gli e le agenti della polizia locale di Roma Capitale che gli hanno riportato il video.