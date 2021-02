Apre oggi, mercoledì 24 febbraio, il nuovo negozio Esselunga in via Cola di Rienzo. 3mila articoli selezionati tra i migliori della catena di supermercati lombardi, con l'obiettivo di soddisfare le persone che sempre di più scelgono questo supermercato. Quello che aprirà nel quartiere Prati però, non è il classico negozio Esselunga che a Roma già abbiamo visto sulla via Prenestina. Si tratta della sua versione ‘mignon', chiamata laESSE, che troverà ospitalità nei locali nella Coin di via Cola di Rienzo. "Abbiamo 166 negozi tradizionali, li chiamiamo così — spiega l’amministratore delegato di Esselunga Sami Kahale a Il Corriere della Sera — e 5 laESSE. Questo di Roma è il primo che nasce fuori da Milano e potrebbe aprire la strada per altri investimenti di questo tipo".

Apre Esselunga a via Cola di Rienzo

Il primo Esselunga nel Lazio ha aperto ad Aprilia nel 2014. Nel 2017 è arrivato anche al Prenestino: frequentato ogni giorno da migliaia di persone, il colosso lombardo sta pensando di aprire altri negozi nella città di Roma. Per ora, oltre a laESSE a via Cola di Rienzo, non si sa altro di questi progetti. L'idea di aprire un market più piccolo rispetto alla gigantesca Esselunga, è nata dalla riscoperta negli ultimi anni dei negozi di quartieri, realtà più piccole dove alcune persone riescono meglio a fare la spesa. Il progetto ha preso il via nel maggio 2020 e ora è stata coinvolta anche Roma. Sono molti i marchi che hanno aperto dei supermercati più simili ad alimentari che a megastore: e milioni di persone in tutta Italia preferiscono rivolgersi a loro piuttosto che andare a fare la spesa in luoghi enormi e, a volte, troppo dispersivi.