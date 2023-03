Esplosione nella fabbrica di Sermoneta: quattro indagati per la morte dei due operai La Procura ha aperto un’inchiesta sull’esplosione nella fabbrica Recoma di Sermoneta in cui sono morti due operai. Quattro gli indagati per omicidio colposo.

A cura di Alessia Rabbai

Daniel Martini, uno degli operai morti nell’esplosione alla Recoma

Quattro persone sono indagate per la morte di Daniel Martini e Vadym Kachuryn, i due operai di trentaquattro e trentacinque anni morti nell'incidente sul lavoro avvenuto nell'azienda Recoma a Sermoneta dello scorso venerdì 17 marzo. Si tratta dell'amministratore delegato, del direttore di produzioni e di coordinatori, l'ipotesi di reato è omicidio colposo. Sulla drammatica vicenda la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta su un duplice fronte: da una parte cercare d'individuare le cause che hanno provocato l'esplosione con incendio delle bombole d'ossigeno e dall'altra individuare eventuali responsabili, per capire se l'incidente si sarebbe potuto evitare. Al vaglio degli inquirenti ci sono le condizioni in cui si trovavano a lavorare gli operai, per verificare se nell'azienda fossero rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie.

Oltre alle due vittime ferito un altro operaio

Sono in corso le indagini sull'esplosione con incendio all'interno della Recoma di Sermoneta, dove oltre alle due vittime c'è anche un altro operaio, che è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in ospedale. Sulle salme è stata disposta l'autopsia, l'area dell'azienda in cui è avvenuto l'incidente è stata sequestrata in attesa che vengano svolti i sopralluoghi necessari a chiarire il quadro esatto della vicenda. Una delle ipotesi al momento è che a causare l'incidente sia stata una bombola difettosa.

L'incidente in cui sono morti i due operai a Sermoneta

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di venerdì scorso nel territorio della provincia di Latina. L'incidente sul lavoro è avvenuto in un'azienda che lavora nel settore della fornitura del gas. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, che si sono occupati di estinguere il rogo. Per i due operai purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, mentre il terzo rimasto gravemente ferito è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti.