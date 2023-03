Esplosione in un’azienda a Latina: le vittime sono gli operai Daniel Martini e Vadyn Kachurin Daniel Martini aveva trentatré anni, Vadyn Kachurin ne compiva proprio ieri trentacinque. Sulla loro morte è stata aperta un’inchiesta.

Si chiamavano Daniel Martini e Vadyn Kachurin i due operai morti ieri nell'esplosione avvenuta nell’azienda Recoma tra Sermoneta e Latina. Un terzo operaio, un 24enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Daniel Martini abitava nella vicina norma, Vadyn Kachurin, di origini ucraini, anche era residente in zona. Sono entrambi morti sul colpo per l'esplosione partita da una bombola a gas. Vadyn, che lavorava in quell'azienda da un mese, festeggiava proprio ieri il suo 35esimo compleanno. Aveva una moglie e una bimba piccola.

La società Recoma, dove lavoravano sia Martini sia Kachurin, si occupa proprio della revisione delle bombole che contengono gas liquidi. Sul posto sono arrivati immediatamente operatori del 118, polizia e carabinieri, oltre al medico legale. Per i due operai, poco più che trentenni, non c'è stato nulla da fare, ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo vano.

Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. Gli investigatori dovranno verificare se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza e capire se questa tragedia, l'ennesima sul lavoro, poteva essere evitata.

"La tragedia di questo pomeriggio presso l'azienda Recoma nell'area industriale di Sermoneta ci sconvolge – aveva dichiarato ieri la sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli – Mi stringo, a nome dell'intera amministrazione comunale, alle famiglie delle due giovani vittime, due ragazzi che erano impegnati nelle loro mansioni lavorative al momento dell'incidente. Le Forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria sono al lavoro per fare chiarezza sull'accaduto. Solo 24 ore fa un'altra morte sul lavoro a Cisterna, in cui ha perso la vita un altro ragazzo. Due giorni davvero terribili".