Incendio a Sermoneta: due morti in un’azienda per l’esplosione di una bombola d’ossigeno Incendio con esplosione oggi pomeriggio in un’azienda tra Sermoneta e Latina, dove due persone sono morte in un incidente sul lavoro.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due persone sono morte in un incendio scaturito dall'esplosione di una bombola d'ossigeno in nell'azienda Recoma tra Latina e Sermoneta. I drammatici fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 marzo, nella zona industriale. Dalle prime informazioni apprese si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro, in quanto l'esplosione è avvenuta all'interno di un'azienda che opera nel settore di fornitura del gas. Le vittime sarebbero due operai, dei quali non è stata ancora resa nota l'identità, che al momento dell'accaduto stavano lavorando all'interno dell'edificio, ricaricando le bombole del gas.

Due operai morti nell'incendio

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per incidente grave, sul posto è arrivato in pochi minuti il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Per due delle persone rimaste coinvolte nell'incendio con esplosione non c'è stato purtroppo nulla da fare. Intervenuti i soccorsi erano già deceduti. Sul posto data la presenza di fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che giunti sul luogo dell'esplosione hanno il dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Presenti le forze dell'ordine per la messa in sicurezza e per le verifiche di propria competenza con l'Ispettorato del Lavoro.

La denuncia del sindacato

Sulla drammatica vicenda che vende due nuove vittime sulo lavoro sono intervenuti il segretario Generale dell'UGL Paolo Capone e il segretario regionale UGL Lazio Armando Valiani: "La strage quotidiana dei lavoratori è diventata ormai incontrollabile. Oggi l'ennesimo incidente, che ha causato la morte di due operai, a seguito dell'esplosione di una bombola d'ossigeno – scrivono in una nota – Esprimiamo il cordoglio dell'UGL alle famiglie delle vittime e a tutte le famiglie che ogni giorno perdono un proprio caro. Nel 2022 sono state 1.090 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail".