Esplosione in un appartamento in via Portuense: un ferito, evacuata palazzina Prima l’esplosione poi l’incendio in un appartamento al civico 447 di via Portuense a Roma. Un uomo ferito è stato tratto in salvo e la palazzina evacuata.

A cura di Redazione Roma

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi – giovedì 20 gennaio – in via Portuense a Roma. Erano circa le 11.30 quando un boato ha squarciato l'aria al civico 447, a causa di un'esplosione avvenuta al secondo piano di una palazzina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo un uomo che si travata nell'abitazione, che rimasto ferito è stato affidato alle cure del personale medico del 118 giunto sul posto con un'autoambulanza. Le condizioni dell'uomo da quanto si apprende non destano particolari preoccupazioni.

Le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio

La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme dell'incendio sviluppatosi nell'appartamento, mentre contestualmente tutto l'edificio veniva evacuato con l'aiuto dei carabinieri e la strada veniva chiusa. Al termine delle verifiche effettuate una volta estinto l'incendio, la stanza interessata è stata interdetta all'uso ma certificato la stabilità dell'edificio consentendo agli inquilini di fare di nuovo ingresso nelle loro abitazioni. Al momento ancora non sono note le cause che hanno provocato l'incendio.