Esplosa una villetta a Bracciano: miracolosamente illesa l’anziana proprietaria di casa La donna è stata messa in salvo dai vigili del fuoco e trasportata per precauzione in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Bracciano, ma le sue condizioni di salute sarebbero buone.

A cura di Enrico Tata

Una villetta indipendente è esplosa a Bracciano, a nord di Roma, a causa di una probabile fuga di gas. L'anziana proprietaria di casa, una signora di 81 anni, è rimasta miracolosamente illesa. La donna è stata messa in salvo dai vigili del fuoco e trasportata per precauzione in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Bracciano, ma le sue condizioni di salute sarebbero buone. È stata soccorsa mentre si trovava comprensibilmente in stato di shock, ma fortunatamente si è salvata senza conseguenze.

La villetta è stata gravemente danneggiata dall'esplosione

Come si vede dalle fotografie scattate dai pompieri arrivati sul posto, la villetta è stata gravemente danneggiata. In corso i lavori per mettere in sicurezza l'area. L'esplosione, riportano in una nota i vigili del fuoco, è avvenuta intorno alle 7 di oggi, venerdì 15 aprile, presso la strada poderale di Sambuco. "È stata coinvolta una villetta indipendente con all'interno una donna di circa 81 anni successivamente trasportata in buona salute ed in via precauzionale presso ospedale vicino. Sul posto il nucleo NBCR ed il funzionario di servizio", si legge nella nota.

Quasi sicuramente si è trattata di una fuga di gas, ma per il momento le cause restano sconosciute. Non è stato ancora identificato, infatti, il motivo per cui la villetta è esplosa: una fuga di gas in cucina? Un fornello dimenticato acceso? Una stufa a gas malfunzionante? Le indagini su questo sono ancora in corso.