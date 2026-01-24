Esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: disposta l’autopsia

I carabinieri vicino alla palazzinaa Colle Salario

Momenti di paura per una residente in via Apiro in zona Colle Salario a Roma, che è uscita sul balcone di casa e ha trovato un uomo di circa quarant'anni privo di sensi. L'episodio è avvenuto la mattina presto di oggi, sabato 24 gennaio, nel quadrante Nord della città. L'uomo era morto, si tratterebbe di un suicidio. La donna subito dopo il ritrovamento ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Ipotesi suicidio

Ricevuta la segnalazione i carabinieri della Stazione di Roma Fidene sono giunti nell'abitazione in pochi minuti, intorno alle ore 7, per gli accertamenti di rito. I militari hanno ascoltato la donna che ha spiegato di aver guardato fuori dal balcone e di aver visto l'uomo. L'ipotesi è che si tratti di un gesto volontario, ossia che si sia lanciato da un appartamento al nono piano e che sia finito proprio sull'unico balcone presente sulla palazzina, dell'appartamento che si trova al secondo piano.

Una sedia vicino all finestra nel suo appartamento

All'interno dell'abitazione in cui il ragazzo viveva i carabinieri hanno trovato elementi che riconducono al suicidio. Vicino alla finestra infatti c'era una sedia e sono stati trovati altri dettagli, che fanno pensare a un gesto volontario di togliersi la vita. Presente sul posto anche il personale sanitario arrivato con l'ambulanza, ma per il quarantenne non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Terminate le verifiche sul posto la salma del giovane è stata trasferita in obitorio. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha disposto l'esame autoptico sulla salma e si attendono i risultati.