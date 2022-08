Esce per raccogliere fiori, cade nella scarpata e muore: la vittima è l’infermiera Paola Spalvieri La donna trovata morta dopo ore di ricerche è l’infermiera del Grassi di Ostia Paola Spalvieri. Il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire la dinamica del decesso.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Paola Spalvieri la donna di 56 anni trovata morta ieri in un dirupo ad Alvito, in provincia di Frosinone. Infermiera all'ospedale Grassi di Ostia, era andata in Ciociaria per passare qualche giorno di vacanza. Era uscita di casa per cercare una pianta rara, ma è deceduta forse a causa di una caduta: il suo corpo, infatti, è stato trovato in un dirupo profondo quindici metri.

Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo di Paola, in modo da chiarire le cause del decesso. L'ipotesi più probabile al vaglio dei carabinieri è quella dell'incidente: la 56enne sarebbe scivolata sul terreno, reso troppo morbido dal temporale, e caduta nel dirupo, morendo a causa delle ferite. L'altra ipotesi è quella del malore. Sarà l'autopsia a chiarire l'accaduto e stabilire con esattezza le cause della morte.

Paola Spalvieri era uscita di casa dopo il temporale nel tardo pomeriggio di lunedì 8 agosto per cercare una pianta rara nota come ‘la moneta del Papa'. La donna sarebbe caduta proprio mentre stava raccogliendo i fiori della pianta.

Leggi anche In cerca di telline a Fregene ha un malore: spiaggino e assistenti bagnanti lo salvano

Quando i familiari non l'hanno vista rientrare hanno lanciato l'allarme: i carabinieri delle stazioni di Sora e Alvito l'hanno cercata per ore prima di trovare il corpo, ormai senza più vita, in fondo al burrone. Inutili i soccorsi, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Disperata la famiglia di Paola Spalvieri, così come gli amici e i colleghi, che in queste ore la stanno ricordando sui social. In molti la ricordano come una persona seria, affabile e gentile, disperandosi per la sua tragica e prematura scomparsa in quelli che sarebbero dovuti essere giorni di relax e vacanza.